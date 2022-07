Emas Antam Naik Tipis, Berada di Rp967 Ribu/Gram

Ukuran 2 gram setara Rp1,8 juta.

Ukuran 5 gram setara Rp4,6 juta.

Ukuran 10 gram setara Rp9,2 juta.

Ukuran 25 gram setara Rp22,8 juta.

Ukuran 50 gram setara Rp45,5 juta.

Ukuran 100 gram setara Rp90 juta.

Ukuran 250 gram setara Rp227 juta.

Ukuran 500 gram setara Rp453 juta.

Ukuran 1000 gram setara Rp907 juta.

Harga emas global

(SAW)

Jakarta: Gerak emas milik PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) ke posisi Rp967 ribu per gram atau naik Rp3 ribu per gram dalam sehari. Kenaikan harga emas di atas harga buyback emas Antam Harga pembelian kembali alias buyback emas Antam juga naik Rp1.000 ke level Rp834 ribu per gram. Dikutip dari laman Logam Mulia, Kamis, 14 Juli 2022, berikut rincian harga emas hari ini:Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, terangkat USD10,70 atau 0,62 persen menjadi USD1.735,50 per ounce. Ada secercah harapan untuk bullish untuk emas yang kehilangan sekitar satu persen selama dua sesi sebelumnya.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan IHK, ukuran utama inflasi, naik 9,1 persen pada Juni dari tahun sebelumnya dalam kenaikan berbasis luas, kenaikan terbesar sejak akhir 1981, dan meningkat 1,3 persen dari bulan sebelumnya, terbesar sejak 2005. Tingkat tahunan telah melampaui ekspektasi pasar dengan kenaikan 8,8 persen.