Duh! Inflasi AS Cetak Rekor Tertinggi Baru dalam 40 Tahun

(AHL)

Washington: Inflasi Amerika Serikat (AS) melonjak ke puncak baru yaitu 9,1 persen pada Juni. Angka ini menekan keluarga Amerika dan menumpuk tekanan bagi Presiden Joe Biden yang terpukul akibat kenaikan harga tanpa henti.Melansir Mediaindonesia.com, Rabu, 13 Juli 2022, data pemerintah yang dirilis hari ini menunjukkan kenaikan harga yang tajam. Angkanya lebih cepat dari perkiraan indeks harga konsumen dari bulan sebelumnya, karena didorong oleh kenaikan harga bensin yang signifikan. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan, lonjakan inflasi 9,1 persen selama 12 bulan terakhir hingga Juni menjadi peningkatan tercepat sejak November 1981.Sektor energi menyumbang setengah dari kenaikan bulanan, karena bensin melonjak 11,2 persen pada Juni dan 59,9 persen selama tahun lalu. Harga energi secara keseluruhan mencatat kenaikan tahunan terbesar sejak April 1980.Selain itu, perang di Ukraina mendorong harga energi dan pangan global lebih tinggi. Harga bensin AS di pompa bulan lalu mencapai rekor lebih dari USD5 per galon. Namun, harga energi telah menurun dalam beberapa pekan terakhir. Ini dapat mulai mengurangi beberapa tekanan pada konsumen.Namun, Federal Reserve kemungkinan akan melanjutkan kenaikan suku bunga agresifnya karena mencoba meredam lonjakan harga dengan mendinginkan permintaan sebelum inflasi mengakar.Bank sentral AS bulan lalu menerapkan kenaikan suku bunga terbesar dalam hampir 30 tahun dan para ekonom mengatakan kenaikan tiga perempat poin kemungkinan terjadi akhir bulan ini.Ian Shepherdson dari Pantheon Macroeconomics menyimpulkan data dalam satu kata, "Aduh!" Laporan ini akan membuat pembacaan yang sangat tidak nyaman di The Fed. "Itu mengesampingkan kemungkinan kenaikan Fed hanya 50 poin bulan ini."