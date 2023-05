Wall Street Cetak Cuan Besar, Berikut Faktor Pendukungnya!

Data penggajian AS





New York: Bursa saham Amerika Serikat ( AS ) membukukan keuntungan besar pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB). Hal itu dapat terjadi lantaran laporan ketenagakerjaan AS yang kuat di April meredakan kekhawatiran atas ancaman resesi ekonomi Mengutip Xinhua, Sabtu, 6 Mei 2023, indeks Dow Jones Industrial Average tumbuh sebanyak 546,64 poin atau 1,65 persen menjadi 33.674,38. Kemudian indeks S&P 500 melonjak 75,03 poin atau 1,85 persen menjadi 4.136,25. Indeks Komposit Nasdaq naik 269,01 poin atau 2,25 persen menjadi 12.235,41.Semua dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, dengan sektor energi dan teknologi memimpin kenaikan masing-masing 2,75 persen dan 2,71 persen. Sedangkan sektor utilitas mencatatkan pertumbuhan terkecil sebesar 0,66 persen.Data yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS menunjukkan, data penggajian non-pertanian (NFP) AS meningkat 253 ribu pada April, lebih tinggi dari perkiraan konsensus 178 ribu. Tingkat pengangguran AS adalah 3,4 persen pada April, turun dari 3,5 persen di Maret. Ekonom mengharapkan pembacaan 3,6 persen.Sedangkan penghasilan per jam rata-rata meningkat sebesar 0,5 persen pada April secara bulan ke bulan. Sementara konsensus perkiraan pasar dan pertumbuhan pada bulan sebelumnya mencapai 0,3 persen."Laporan penggajian yang kuat memberi para pedagang kesempatan untuk melupakan krisis perbankan. Data pekerjaan AS yang kuat dan rebound saham bank regional mendorong reli Indeks S&P 500," kata Analis Pemasok Informasi Pasar FX Empire Vladimir Zernov.Saham PacWest Bancorp dan Western Alliance Bancorp masing-masing melonjak 81,70 persen dan 49,23 persen pada Jumat waktu setempat, menyusul penurunan tajam mereka di sesi sebelumnya. Selain itu, saham Apple Inc membukukan kenaikan 4,69 persen berkat hasil operasi yang kuat yang dikeluarkan Kamis malam waktu setempat.Lebih lanjut, indeks CBOE VIX, ukuran populer ekspektasi pasar akan volatilitas dengan indeks S&P 500 dalam 30 hari ke depan, turun 14,44 persen menjadi 17,19 pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB).