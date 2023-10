Perang Hamas-Israel Membayangi Ekonomi Dunia

Advertisement

Washington: Prospek perekonomian global semakin buruk. Badan-badan ekonomi internasional merilis proyeksi pertumbuhan yang lebih lambat setelah satu tahun kenaikan suku bunga dari bank sentral. Bahkan ketika perekonomian AS sejauh ini berhasil bertahan dari penurunan yang telah lama diprediksi.Melansir The Hill, Rabu, 11 Oktober 2023, Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan pertumbuhan global akan melambat dari 3,5 persen pada 2022 menjadi tiga persen pada 2023, dan 2,9 persen pada 2024. Penurunan peringkat sebesar 0,1 poin persentase untuk 2024 merupakan perkiraan kelompok tersebut pada Juli."Sebagian dari perlambatan ini adalah akibat dari kebijakan moneter yang lebih ketat yang diperlukan untuk menurunkan inflasi. Hal ini mulai berdampak buruk,” kata penasihat ekonomi IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, dalam laporan terbaru IMF.Para ekonom sekali lagi mengkhawatirkan komoditas dan energi, yang menjadi sorotan karena konflik baru di Timur Tengah Hamas-Israel, seperti yang terjadi setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.Kenaikan suku bunga Federal Reserve juga dapat meningkatkan tekanan pada perekonomian global, karena menghadapi meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan melambatnya pertumbuhan.Sentimen IMF juga sejalan dengan perkiraan terbaru dari kelompok negara maju di Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) serta Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD).OECD juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar tiga persen pada 2023 dan pertumbuhan sebesar 2,7 persen pada 2024. Senada dengan IMF, OECD mengatakan dampak kebijakan moneter yang lebih ketat menjadi semakin terlihat."Dengan ketidakpastian mengenai kekuatan dan kecepatan transmisi kebijakan moneter serta persistensi inflasi, pertanyaan utamanya adalah apakah pengetatan kebijakan yang telah dilakukan cukup untuk membawa inflasi kembali ke target dengan lancar," kata para ekonom OECD dalam laporan sementara September mereka.Ekonom yang tergabung dalam UNCTAD memberikan nada yang lebih pesimis dengan memperkirakan perkiraan pertumbuhan global pada 2023 sebesar 2,4 persen. Namun melihat perekonomian bergerak ke arah yang meningkat pada 2024."Perekonomian dunia bergerak dengan kecepatan terhenti, dengan proyeksi pertumbuhan moderat sebesar 2,4 persen pada 2023, yang memenuhi definisi resesi global. Bank sentral harus memperkuat koordinasi internasional dengan fokus yang lebih besar pada keberlanjutan keuangan jangka panjang bagi sektor swasta dan publik, dan bukan hanya pada stabilitas harga," ujar para ekonom tersebut.Namun demikian, para pejabat Fed masih fokus pada target inflasi dua persen meskipun ada risiko penurunan."Kewaspadaan dan ketangkasan sangat penting untuk menyelesaikan pekerjaan ini, tugasnya tentu saja memulihkan stabilitas harga selembut mungkin," kata Mary Daly kepada Economic Club of New York minggu lalu.Inflasi terbukti membandel selama siklus pengetatan terakhir, sebagian disebabkan oleh guncangan komoditas yang memperpanjang kenaikan harga akibat gangguan pasokan awal yang didorong oleh permintaan yang didorong oleh stimulus.Prospek konflik Timur Tengah yang dipicu oleh perang antara Israel dan Hamas juga mendorong ketakutan terhadap inflasi di pasar."Harga komoditas bisa menjadi lebih fluktuatif di tengah ketegangan geopolitik yang kembali terjadi. Sejak Juni, harga minyak telah meningkat sekitar 25 persen, disebabkan oleh berlanjutnya pengurangan pasokan dari negara-negara OPEC+ (Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak ditambah negara-negara non-anggota terpilih)," ujar IMF memperingatkan.Para ekonom OECD mengatakan, guncangan pasokan yang merugikan di pasar komoditas global mungkin akan terulang kembali. Lonjakan baru dalam harga energi akan memberikan dorongan baru terhadap inflasi umum.Ekonom PBB mencatat pengurangan produksi yang diperintahkan oleh OPEC+ telah dilawan oleh negara-negara OECD melalui peningkatan produksi dan pelepasan cadangan."Meskipun putaran pengurangan produksi diumumkan oleh negara-negara OPEC+ pada April 2023 –yang mewakili pengurangan lebih dari satu juta barel per hari– peningkatan produksi minyak yang signifikan dari negara-negara non-OPEC+ serta pelepasan cadangan minyak strategis secara substansial oleh anggota OECD negara-negara tersebut memiliki lebih dari cukup untuk mengimbangi pemotongan yang disepakati OPEC+,” kata mereka.Para analis mengatakan selama konflik yang terjadi saat ini antara Hamas dan Israel masih bersifat lokal dan gagal menarik aktor-aktor regional di Lebanon dan pendukung Hamas di Iran, pasar energi akan terhindar dari gejolak besar."Karena minyak tidak diproduksi di Israel atau Jalur Gaza, pecahnya permusuhan dan dampaknya terhadap pasar minyak dan energi global yang lebih luas harus dibatasi cakupan dan durasinya. Selama konflik masih terkendali dan tidak melibatkan Iran secara langsung, harga minyak akan kembali turun ke tingkat sebelum konflik," tulis ekonom RSM AS Joe Brusuelas dalam sebuah analisis.