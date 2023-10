Peringati Maulid Nabi, Ustaz Maulana Beri Siraman Rohani di Pegadaian

Advertisement

Jakarta: Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, PT Pegadaian melalui Unit Usaha Syariah bersama Rohani Islam (Rohis) Kantor Pusat menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H bertajuk “Nabiku Tauladanku,” di Kantor Pegadaian Kenari, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Oktober 2023.Kegiatan tersebut diisi oleh penceramah kondang Ustaz Muhammad Nur Maulana yang dikenal dengan sapaan khas “Jamaah, oh jamaah.” Turut hadir Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan beserta Jajaran Direksi dan Insan Pegadaian.Dalam sambutannya Damar mengucapkan syukur Pegadaian bisa kembali menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H. Kegiatan ini tidak hanya untuk meningkatkan ilmu, ketakwaan, serta keimanan kepada Allah SWT, tapi juga menjadi wadah meningkatkan kecintaan terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW."Kesempurnaan akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW diharapkan dapat dijadikan suri tauladan bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan, baik dalam beribadah kepada Tuhan maupun berinteraksi dengan sesama manusia. Oleh karena itu, dalam peringatan Maulid Nabi kali ini tentu bisa menjadi momentum yang baik bagi kita untuk meneladani salah satu sifat terpuji Rasulullah, yaitu saling mengasihi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ucap Damar.Sementara itu dalam tausiyahnya Ustaz Muhammad Nur Maulana menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi pada hakikatnya adalah bagaimana cara kita bisa mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan contoh teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari."Ada tiga pesan Rasulullah yang harus kita amalkan, yaitu kalau mau selamat harus menjaga salat, kalau mau bahagia harus menjaga keluarga, dan kalau mau menjadi manfaat ayo bantu umat. Alhamdulillah, saya menilai program-program dan kegiatan di Pegadaian sudah sangat baik, khususnya hari ini dengan mengadakan acara maulid dan berbagi santunan kepada yang membutuhkan,” ucap Ustaz Maulana.Selain diisi dengan kegiatan tausiyah, Pegadaian memberikan santunan Dana Kebajikan Umat (DKU). Santunan diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan kepada 10 Yayasan/Lembaga Amil Zakat (LAZ) penyalur zakat dengan total bantuan senilai Rp100 juta, satu Yayasan/Lembaga Amil Zakat (LAZ) Indonesia Relief Rescue sebagai penyalur bantuan air bersih sebanyak 24 tangki dengan total bantuan Rp24 juta, serta santunan kepada 15 marbot masjid di sekitar Jakarta dengan total bantuan senilai Rp22,5 juta."Diharapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad kali ini dapat menjadi momentum bagi seluruh Insan Pegadaian dalam meneladani akhlak Rasulullah yang diimplementasikan sejalan dengan Core Values AKHLAK yang bermakna Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif sehingga bisa menjadi insan berintegritas demi kemajuan perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat," kata Damar.