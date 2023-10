Keren! Sukses Transformasi, Pegadaian Catat Laba Rp3,2 Triliun pada Kuartal III/2023

Advertisement

(ROS)

Jakarta: Genap 122 tahun Pegadaian menjadi bagian dari perkembangan bangsa Indonesia. Sejak didirikan pada 1901, tidak mudah bagi sebuah perusahaan bertahan melewati berbagai masa, mulai dari Bank Van Leening - Perusahaan Negara - Perusahaan Jawatan - Perseroan Terbatas - hingga saat ini menjadi Perusahaan Jasa Keuangan Non Perbankan yang bersinar dalam Holding Ultra Mikro BRI Group.Transformasi dan kerja keras Insan Pegadaian tidak luput dari peran berbagai pihak, terutama Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara periode 2019-2024. Ide menyatukan BRI, Pegadaian dan PNM menjadi Holding Ultra Mikro adalah bukti nyata keberpihakan BUMN terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terobosan Erick Thohir ini terbukti mampu meningkatkan akselerasi dalam pengembangan UMKM di seluruh Indonesia.Pegadaian mengukir kinerja positif hingga kuartal ketiga tahun 2023. Tercatat pertumbuhan aset sebesar 16,33 persen yoy dari Rp69,4 triliun naik menjadi Rp80,7 triliun. Outstanding Loan (OSL) Gross merupakan komponen penyumbang terbesar untuk aset yang tumbuh sebesar 17,28 persen yoy dari Rp55,9 triliun menjadi Rp65,6 triliun. Sementara itu, laba bersih tumbuh sebesar 35,52 persen dari Rp2,4 triliun menjadi Rp3,2 triliun.Pertumbuhan kinerja Perusahaan turut didorong oleh peningkatan jumlah nasabah Pegadaian sebesar 10,88 persen dari 21,2 juta nasabah pada September 2022, menjadi 23,5 juta nasabah pada September 2023. Termasuk juga penyaluran pinjaman (omzet) pembiayaan tumbuh 14,81 persen dari Rp130,6 triliun naik menjadi Rp150,0 triliun.Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menyampaikan bahwa pencapaian tersebut turut dihasilkan oleh kinerja Holding Ultra Mikro.“Melalui holding BUMN Ultra Mikro, Pegadaian berhasil mendorong bisnis pembiayaan mikro lewat produk gadai maupun investasi lewat produk non-gadai. Bersama BRI dan PNM, Pegadaian bersatu mengembangkan UMKM, dengan menyalurkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) BRI untuk mendukung UMKM Indonesia naik kelas," ujar Damar.Dengan menetapkan budaya AKHLAK, demi mendukung tercapainya visi perusahaan untuk "Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat," Pegadaian telah melakukan transformasi di bidang sumber daya manusia yang menjadi aset penting perusahaan dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.Peran generasi milenial dan gen-z menjadi motor untuk menciptakan atmosfer kerja yang positif, terutama dalam bidang teknologi sehingga selama lima tahun berturut-turut Pegadaian meraih predikat “Best Company to Work in Asia” oleh HR Asia Media.Melalui ekosistem emas, Pegadaian senantiasa berusaha selalu hadir di tengah masyarakat. Pegadaian tiada henti memberikan literasi terkait investasi. Sebut saja, produk Cicil Emas dan Tabungan Emas Pegadaian yang tahan inflasi. Tidak hanya memfasilitasi pembiayaan produktif, namun juga pinjaman konsumtif seperti fitur baru Pembiayaan Wisata Religi, Multiguna Wisata, hingga pembiayaan kendaraan listrik yang dapat dinikmati oleh seluruh Sahabat Pegadaian.Pegadaian juga telah meluncurkan produk pembiayaan porsi haji untuk membantu mewujudkan niat masyarakat menunaikan rukun Islam kelima dengan cara mudah mendapatkan kepastian tahun keberangkatan haji pada awal pengajuan. Hal ini membuktikan bahwa Pegadaian bukan lagi hanya menjadi tujuan tempat gadai, namun juga sudah banyak lini bisnis dan produk yang dikembangkan agar dapat dinikmati masyarakat luas.