Berita Terpopuler Ekonomi: Harga Emas Dunia Memudar

1. Kilau Harga Emas Dunia Memudar

2. Wall Street Menguat, Dow Jones Naik Tipis





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

3. Lebih Mahal dari Pertamax, Segini Harga Pertamax Green 95

4. Ini Bahasan Jokowi saat di Australia

5. Ini PR Besar Pemerintah agar Industri Manufaktur Terus Ekspansif

(SAW)

Jakarta: Berita mengenai harga emas dunia melemah pada pembukaan perdagangan menjadi terpopuler kanal ekonomi Medcom.id kemarin.Berikut rangkuman berita terpopuler kanal ekonomi Medcom.id selengkapnya:Harga emas dunia melemah pada pembukaan perdagangan hari ini. Emas dunia melemah lagi setelah minimnya sentimen karena keyakinan kenaikan suku bunga lagi oleh The Fed.Dalam harga emas dunia acuan XAU/USD dikutip dari Investing.com, Selasa 4 Juli 2023, harga emas melemah 0,04 persen atau 0,84 bps dengan berada pada level USD 1.920 per ounce. Harga emas naik sebesar 5,91 persen dalam setahun.Baca berita selengkapnya di sini. Bursa saham Amerika Serikat (AS) kembali menguat pada penutupan perdagangan kemarin. Bursa saham AS naik menjelang libur kemerdekaan AS setelah data-data manufaktur yang melemah dibawah level ekspansi.Baca berita selengkapnya di sini. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Pahala Mansury membeberkan PT Pertamina (Persero) akan menjual harga bahan bakar minyak (BBM) jenis baru yakni bioetanol, campuran pertamax dengan lima persen etanol seharga Rp13.200 per liter.Baca berita selengkapnya di sini. Presiden Indonesia Joko Widodo akan membahas ekonomi hijau, pelonggaran visa bisnis bagi warga Indonesia, serta keamanan regional saat melakukan kunjungan ke Australia pada Selasa, 4 Juli 2023.Baca berita selengkapnya di sini. Pemerintah perlu memastikan level inflasi terjaga untuk memastikan pertumbuhan industri manufaktur Indonesia tetap di level ekspansif ke depannya. Berdasarkan laporan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), capaian Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global pada Juni menyentuh level 52,5, naik signifikan dibandingkan bulan sebelumnya di level 50,3.Baca berita selengkapnya di sini.