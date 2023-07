Kilau Harga Emas Dunia Memudar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Texas: Harga emas dunia melemah pada pembukaan perdagangan hari ini. Emas dunia melemah lagi setelah minimnya sentimen karena keyakinan kenaikan suku bunga lagi oleh The Fed.Dalam harga emas dunia acuan XAU/USD dikutip dari Investing.com, Selasa 4 Juli 2023, harga emas melemah 0,04 persen atau 0,84 bps dengan berada pada level USD 1.920 per ounce. Harga emas naik sebesar 5,91 persen dalam setahun.Emas mendapat beberapa sentimen negatif karena indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) inti yang masih tetap tinggi, sebuah tren yang diperkirakan akan membuat The Fed menaikkan suku bunga dalam waktu dekat.Hal ini membuat pasar memperkirakan peluang hampir 87 persen Fed akan menaikkan suku bunga bulan ini. Naiknya suku bunga diperkirakan akan membatasi potensi keuntungan emas, karena meningkatkan selera risiko.Ekspektasi The Fed mungkin memiliki dua kenaikan suku bunga lagi akhir tahun ini akan terus mendorong dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah, sehingga memberi tekanan terhadap emas.Data ekonomi bervariasi. Indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur Institute for Supply Management (ISM) untuk Juni mencapai 46 persen, turun dari 46,9 persen pada Mei. Ini jauh di bawah perkiraan rata-rata para ekonom.Sementara itu, Indeks Manajer Pembelian Manufaktur AS dari S&P Global yang disesuaikan secara musiman membukukan 46,3 pada Juni, turun dari 48,4 pada Mei. Indeks mengisyaratkan penurunan paling tajam dalam kondisi operasi pada 2023.Departemen Perdagangan AS melaporkan pengeluaran AS untuk proyek konstruksi naik 0,9 persen pada Mei menjadi USD 1,93 triliun. Banyak data ekonomi AS, termasuk angka penggajian nonpertanian dan pembacaan aktivitas bisnis, tersedia minggu ini yang menjadi perhatian investor.