Top 5 Ekonomi: Jepang Resesi hingga Utang Luar Negeri Tambah Lagi

Baca juga: Perputaran Ekonomi selama Pemilu Lebih dari Rp1 Triliun Jadi Berita Ekonomi Terpopuler

Jakarta: Sejumlah berita ekonomi pada Kamis, 15 Februari 2024, terpantau menjadi perhatian para pembaca Medcom.id. Berita itu mulai dari Jepang resesi dan tidak lagi jadi negara dengan ekonomi terbesar ketiga hingga utang luar negeri Indonesia bertambah lagi jadi USD407,1 miliar.Berikut rangkuman berita selengkapnya: Jepang secara tak terduga jatuh ke dalam resesi setelah perekonomiannya menyusut selama dua kuartal berturut-turut.Baca berita selengkapnya di sini Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan penjualan mobil pabrikan Indonesia ke luar negeri (ekspor) meningkat hingga 20 persen pada 2024.Baca berita selengkapnya di sini Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan investor masih melihat dan menunggu alias wait and see beberapa hal terkait kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.Baca berita selengkapnya di sini Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa bantuan pangan beras kembali disalurkan setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara pada 8 hingga 14 Februari 2024, untuk menghormati berbagai tahapan Pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi.Baca berita selengkapnya di sini Utang Luar Negeri ( ULN ) Indonesia pada akhir kuartal IV-2023 tercatat sebesar USD407,1 miliar atau tumbuh 2,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan posisi kuartal sebelumnya yang tumbuh 0,02 persen (yoy).Baca berita selengkapnya di sini