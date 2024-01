Berita Terpopuler Ekonomi: Banyak Anak Muda Kesusahan Ambil KPR Gegara Kebanyakan Utang

1. Banyak Anak Muda Kesusahan Ambil KPR, OJK: Gara-gara Nunggak Utang di Paylater!



Jakarta: Berita banyak anak muda menggunakan pinjaman online (pinjol) secara ilegal menjadi berita terpopuler kanal ekonomi Medcom.id kemarin.Berikut rangkuman berita ekonomi terpopuler kanal ekonomi Medcom.id selengkapnya:Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan generasi muda terkadang belum bijaksana dalam mengakses produk keuangan yang legal sekalipun.Baca berita selengkapnya di sini. Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Desember 2023 meningkat menjadi Rp8.824,7 triliun.Baca berita selengkapnya di sini. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menerima surat pengunduran diri Abdi Negara Nurdin, yang dikenal sebagai Abdee Negara atau Abdee Slank, dari Komisaris Independen PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom).Baca berita selengkapnya di sini. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana alias Didit mengatakan para pelaku pasar cenderung mencermati atau wait and see menjelang hari pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024.Baca berita selengkapnya di sini Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai materi yang disampaikan oleh calon wakil presiden nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka dalam debat cawapres semalam, irasional. Pasalnya, banyak hal yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia.Baca berita selengkapnya di sini.