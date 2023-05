Daftar Negara Maju dan Berkembang Dunia, Indonesia Masuk yang Mana?

Tingkat ekonomi





Jakarta: Meskipun tak ada satupun lembaga atau pihak yang bisa mengklasifikasikan status sebuah negara apakah maju atau berkembang, tetapi ada indikator yang bisa digunakan untuk membedakan negara maju dan berkembang.Secara umum, negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Selain itu, negara maju juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan bisa pula dilihat dari kekuatan militernya.Sementara negara berkembang saat ini belum mencapai target pembangunannya, seperti kualitas pendidikan, sumber daya manusia, kekuatan ekonomi, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat di negara tersebut.Soal tingkat ekonomi, Bank Dunia (World Bank) membuat empat kelompok negara yang disesuaikan dengan pendapatan per kapitanya. Pertama, negara dengan pendapatan per kapita kurang dari hingga sama dengan USD975 per tahun masuk sebagai negara berpendapatan rendah.Kedua, negara yang memiliki pendapatan per kapita antara USD976 per tahun hingga USD3.855 per tahun masuk sebagai negara pendapatan menengah bawah. Ketiga, negara yang masuk sebagai negara pendapatan menengah atas memiliki pendapatan per kapita USD3.856 per tahun hingga USD11.905 per tahun.Keempat, negara dengan pendapatan per kapita sama atau di atas USD11.906 per tahun masuk sebagai negara pendapatan tinggi. Bank Dunia menyebut negara yang masuk dalam daftar pendapatan rendah dan menengah disebut sebagai negara berkembang Sementara, negara dengan pendapatan tinggi masuk sebagai negara maju. Ini artinya, negara yang memiliki pendapatan minimal USD11.906 per tahun atau lebih bisa disebut sebagai negara maju.Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) untuk menentukan apakah suatu negara tersebut maju atau berkembang.Indeks Pembangunan Manusia mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, harapan hidup, kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup.Adapun skor Indeks Pembangunan Manusia terbagi dua. Untuk negara maju memiliki Indeks Pembangunan Manusia antara 0,80 hingga 1,00. Sedangkan negara berkembang memiliki Indeks Pembangunan Manusia antara 0,35 hingga 0,80.Menukil World Population Review, berikut daftar negara maju dan berkembang di dunia.1. Swiss2. Norwegia3. Islandia4. Hong Kong5. Australia6. Denmark7. Swedia8. Irlandia9. Jerman10. Belanda11. Finlandia12. Singapura13. Belgia14. Selandia Baru15. Kanada16. Liechtenstein17. Luksemburg18. Britania Raya19. Jepang20. Korea Selatan21. Amerika Serikat22. Austria23. Uni Emirat Arab24. Spanyol25. Prancis26. Italia27. Polandia28. Arab Saudi29. Bahrain30. Portugal31. Kroasia32. Qatar33. Kuwait34. Rusia35. Brunei1. Albania2. Sri Lanka3. Iran4. Ukraina5. Tiongkok6. Kuba7. Peru8. Meksiko9. Brasil10. Kolombia11. Maladewa12. Aljazair13. Mesir14. Tunisia15. Yordania16. Palestina17. Afrika Selatan18. Libanon19. Indonesia20. Vietnam21. Filipina22. Venezuela23. Irak24. Maroko25. India26. Laos27. Timor Leste28. Kamboja29. Myanmar30. Suriah31. Pakistan32. Thailand33. Malaysia34. Yaman35. Afghanistan.