Ini Pengertian dan Ciri-ciri Negara Maju

Pengertian negara maju





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Ciri-ciri negara maju

1. Pendapatan per kapita tinggi

2. Harapan hidup tinggi

3. Keamanan terjamin

4. Kesehatan yang terjamin

5. Tingkat pengangguran rendah

6. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

7. Ekspor melebihi impor

8. Angka kelahiran penduduk

9. Tingginya pendidikan

10. Mata pencaharian dan tata guna lahan

(HUS)

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan lugas meyakini, Indonesia berpeluang mengubah nasib dari negara berkembang menjadi negara maju dalam 13 tahun ke depan. Selama 29 tahun, Indonesia terjebak dalam middle income trap atau jebakan negara dengan pendapatan menengah.Mandeknya kelas Indonesia tersebut disebabkan oleh ekonomi domestiknya yang tidak mampu tumbuh di atas lima persen. Padahal, syarat Indonesia untuk lolos dari jebakan tersebut adalah mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak enam persen hingga tujuh persen.Lalu, apa itu negara maju? Dikutip dari berbagai sumber yang dirangkum Medcom.id, berikut pengertian hingga ciri-ciri dari negara maju.Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) memberi arti bahwa negara maju adalah negara dengan taraf hidup yang tinggi, karena ekonomi dan teknologi merata di setiap wilayah. Sehingga, kualitas manusia serta harapan hidup lebih baik.Sederhananya, negara yang maju adalah negara yang telah berhasil mencapai tujuan pembangunannya. Sebuah negara dapat dikatakan sudah maju bisa berasal dari tingkat ekonomi, kemajuan teknologi, keamanan, dan faktor lain yang membuat suatu negara menjadi tempat yang ideal bagi masyarakatnya untuk hidup.Negara-negara maju pada umumnya juga memiliki minat yang besar dalam kerja sama antarnegara, sehingga dapat dilihat pembentukan organisasi internasional mencakup banyak negara maju Negara-negara maju juga menyadari, kerja sama dapat membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Misalnya dalam bentuk kerja sama untuk meningkatkan perekonomian serta perdamaian.Pada intinya, negara maju adalah negara dengan taraf hidup yang sangat tinggi dari segi ekonomi, penerapan teknologi yang relatif tinggi, dan masyarakatnya berada pada tahap pembangunan yang sangat maju serta mencapai banyak keberhasilan di berbagai bidang dan perkembangan.Terdapat sejumlah ciri-ciri negara maju. Ciri-ciri tersebut menjadi penanda bahwa negara tersebut layak menyandang sebagai negara maju. Di antaranya adalah:Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata seluruh penduduk suatu negara. Pendapatan perkapita ini dapat menggambarkan keadaan perekonomian negara tersebut.Di negara maju, pendapatan per kapita secara alami relatif tinggi. Tingginya pendapatan per kapita ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sebagian besar penduduk dan potensi pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas.Sebagian besar negara maju tidak lagi bergantung pada potensi ekonominya di sektor pertanian, tetapi pada sektor industri, jasa, dan perdagangan. Selain itu, meningkatnya keberadaan pekerjaan berarti bahwa seluruh penduduk negara maju memiliki pendapatan menengah yang tinggi.Negara maju memiliki pendapatan perkapita tahunan yang tinggi. Bank Dunia (World Bank) mengklasifikasi, negara-negara dengan pendapatan per kapita melebihi USD12.535 per tahun dapat disebut sebagai negara maju.Dengan pendapatan per kapita yang tinggi, nilai ekonomi negara akan meningkat. Sehingga besarnya kemiskinan sangat bisa diatasi.Jika pendapatan per kapita tinggi, harapan hidup penduduk juga akan tinggi. Rata-rata penduduk negara maju bisa mencapai 60 tahun atau lebih. Hal ini karena pelayanan kesehatan yang baik dan tingkat ekonomi yang juga sama baiknya.Tidak seperti negara berkembang, yang rendah. Hal ini disebabkan oleh pelayanan kesehatan yang buruk dan sebagian masyarakat tidak sadar akan pentingnya kesehatan.Tingkat keamanan negara maju lebih aman daripada negara berkembang. Ini juga merupakan efek samping dari kemajuan teknologi di negara maju.Seiring dengan kemajuan teknologi, sarana keamanan dan teknologi persenjataan juga semakin baik.Selain terjaminnya keselamatan, kesehatan di negara maju juga terjamin. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya fasilitas kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit dan tenaga medis yang terlatih dan terpercaya.Akibatnya, angka kematian di negara maju bisa berkurang dan harapan hidup bisa tinggi. Selain itu, dengan fasilitas sanitasi yang memadai, pertumbuhan penduduk di negara maju juga dapat dikendalikan.Di negara maju, pengangguran relatif rendah karena setiap orang dapat memperoleh pekerjaan. Dengan populasi pekerja yang tinggi dan tingkat pengangguran yang rendah, negara dapat dianggap berhasil dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduk produktifnya.Pekerja juga berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita suatu negara. Negara-negara maju juga memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan jaminan sosial yang lebih baik.Penduduk negara maju cenderung mahir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga telah menggunakan teknologi canggih, alat-alat modern untuk memudahkan kehidupan sehari-hari.Terutama di zaman sekarang ini di mana teknologi memainkan peran besar dalam operasi dan bisnis sehari-hari. Dengan demikian, negara-negara yang unggul dalam teknologi akan memiliki peluang besar untuk datang ke negara-negara maju.Bagi negara maju, keberadaan sumber daya alam biasanya sedikit sekali atau bahkan tidak ada sama sekali. Meski begitu, mereka memiliki kemampuan teknologi untuk menghasilkan produk olahan dari sumber daya alam. Produk olahan tersebut tentunya berkualitas baik dan akan diekspor ke negara lain.Ekspor dari negara maju melebihi impor karena keunggulan sumber daya manusia dan teknologinya. Apalagi negara ini juga sangat pandai memanfaatkan hasil sumber daya alamnya untuk kemakmuran negara.Angka kelahiran penduduk adalah perubahan jumlah penduduk suatu negara yang terjadi dari waktu ke waktu. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk suatu negara disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat kelahiran dan kematian.Di negara maju, tingkat pertumbuhan penduduknya rendah atau sangat diminimalisasi, sehingga jumlah penduduknya tidak terlalu besar. Oleh karena itu, jumlah tanggungan juga rendah, sesuai dengan kualitas dan produktivitas penduduk yang tinggi, seperti di negara maju seringkali diinginkan untuk memiliki sejumlah kecil anak, sekitar satu atau dua anak.Tingkat pendidikan suatu negara dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah penduduk negara tersebut. Di negara maju, tingkat pendidikan tinggi karena negara mampu membangun lembaga pendidikan yang memadai dengan tingkat melek huruf 100 persen.Penduduk negara maju juga sangat menyadari pentingnya pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tercermin dari angka partisipasi pendidikan semua lapisan masyarakat.Di negara maju, mayoritas penduduk bekerja di sektor elektronik, mesin dan industri lainnya. Dari sektor industri inilah yang menjadi motor penggerak utama perekonomian negara-negara maju.Tidak hanya itu, upah dari sektor industri juga tinggi sehingga menarik banyak orang untuk bekerja di sektor industri tersebut.Itulah pengertian dan ciri-ciri negara maju. Semoga Indonesia dapat segera merealisasikan mimpinya menjadi negara maju, sehingga semua masyarakatnya hidup sejahtera.