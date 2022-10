Top 5 Populer Ekonomi Sepekan: Kenaikan Suku Bunga Buat Pemerintah Perlu Pertebal Bansos

1. Sudah Menguat Kemarin, Eh.. Sekarang Rupiah Balik Lagi ke Rp15 Ribu/USD

Penjelasan Kenaikan Suku Bunga Buat Pemerintah Perlu Pertebal Bansos





Kompor Listrik: Siapa Untung, Siapa Buntung?

Wuih! Harga Buyback Emas Antam Naik Rp15 Ribu Hari Ini, Jual Gak Ya?

Transformasi Bikin Kinerja BUMN Moncer

Jakarta: Sejumlah berita ekonomi yang menjadi perhatian para pembaca Medcom.id dalam sepekan ini didominasi oleh berita dalam negeri. Berita itu mulai dari kenaikan suku bunga buat pemerintah perlu pertebal bansos, transformasi bikin kinerja BUMN moncer, hingga rupiah di level Rp15 ribu per USD.Berikut rangkuman berita selengkapnya:Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan hari ini kembali melemah ke level Rp15 ribu per USD. Padahal pada penutupan kemarin rupiah sempat menguat, meski tak banyak.Baca berita selengkapnya di sini Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah perlu mempertebal bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah inflasi dan peningkatan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 50 basis poin.Baca berita selengkapnya di sini UPAYA penggenjotan konsumsi listrik tengah menjadi perhatian publik akhir-akhir ini. Selain melalui kendaraan berbasis listrik, pemerintah juga gencar mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan kompor listrik atau kompor induksi.Baca berita selengkapnya di sini Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami kenaikan pada pembukaan perdagangan hari ini. Per gramnya, emas Antam dihargai sebesar Rp942 ribu.Baca berita selengkapnya di sini Kinerja portofolio BUMN pada 2021 menunjukkan capaian yang positif di tengah situasi pandemi global yang penuh tantangan. Capaian itu dikatakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai buah transformasi yang dilakukan selama ini.Baca berita selengkapnya di sini