Berita Terpopuler Ekonomi: Kenaikan Harga Minyak sampai Emas yang Makin Mahal

1. Harga Minyak Mentah Langsung Meledak ke Level Tertinggi

2. Menanjak Lagi, Harga Emas Antam Makin Mahal

3. BRI Siap Buyback Saham Senilai Rp3 Triliun



4. Rupiah Ambruk Akibat Lonjakan Harga Minyak Dunia

5. Perusahaan BUMN Rogoh Rp3,8 Triliun untuk Suguhkan MotoGP 2022

(SAW)

Jakarta: Kenaikan harga minyak dunia tercatat dalam level tertinggi setelah 2008 menjadi berita terpopuler di kanal ekonomi Medcom.id pada Senin, 7 Maret 2022.Berikut rangkuman berita terpopuler selengkapnya:Harga minyak melonjak lebih dari sembilan persen pada Senin, menyentuh level tertinggi sejak 2008. Hal itu diakibatkan Amerika Serikat (AS) dan sekutu Eropa mempertimbangkan larangan impor minyak Rusia dan penundaan potensi pengembalian minyak mentah Iran ke pasar global memicu kekhawatiran pasokan yang ketat.Baca berita selengkapnya di sini Gerak emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik Rp8.000 ke posisi Rp1.013.000 per gram. Senada, harga pembelian kembali alias buyback emas Antam juga naik Rp8.000 ke level Rp920 ribu per gram.Baca berita selengkapnya di sini PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) telah mengantongi restu pemerintah melakukan pembelian kembali (buyback) saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah nilai sebesar-besarnya Rp3 triliun.Baca berita selengkapnya di sini Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal pekan ini mengalami pelemahan di tengah berlanjutnya invasi Rusia ke Ukraina. Perang tersebut menyebabkan dolar AS menguat imbas lonjakan harga minyak dunia.Baca berita selengkapnya di sini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengklaim perusahaan pelat merah telah banyak berkontribusi dalam perhelatan Balapan Utama MotoGP 2022 Seri Pertamina Grand Prix of Indonesia. Ia menyebutkan perusahaan-perusahaan itu telah merogoh dana sampai Rp3,8 triliun.Baca berita selengkapnya di sini