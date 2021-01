Top 5 Populer Sepekan, Pemerintah Fokus Industri Hilir Nikel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Berita terpopuler sepekan ini hadir dari dalam maupun luar negeri. Adapun yang pertama paling disorot yaitu rencana pemerintah untuk fokus pada industri hilir.Terpopuler kedua, hadir dari global yaitu terkait perang dagang AS-Tiongkok yang belum juga mereda. Disusul berita global lainnya terkait AS yang memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan Eropa yang diduga membantu membangun pipa gas Nord Stream 2 Rusia.Tak ketinggalan, berita lainnya yang masuk lima besar terpopuler pekan ini yakni perang dagang AS-Tiongkok yang diprediksi bakal mereda di era pemerintahan Joe Biden, dan kerja sama perdagangan yang ditawarkan pemerintah RI ke Tiongkok.Medcom.id merangkum lima berita yang menjadi topik populer dalam sepekan. Rangkuman ini sebagai referensi bagi pembaca yang memantau isu ekonomi terkini.1. Punya Cadangan Terbesar di Dunia, Pemerintah akan Fokus ke Industri Hilir NikelPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dalam lima tahun ke depan pemerintah ingin fokus ke industri hilir dari komoditas bijih nikel, mengingat Indonesia memiliki cadangan terbesar di dunia.Baca selengkapnya di sini 2. Tiongkok Lawan Balik Sanksi TrumpTiongkok melawan balik sanksi yang diberikan Amerika Serikat (AS) melalui aturan baru yang melindungi perusahaan Beijing dari 'hukum asing' yang tidak dapat dibenarkan. Langkah tegas ini diambil usai Presiden Donald Trump melarang warga AS untuk berinvestasi di perusahaan yang diduga dikendalikan militer Tiongkok.Baca selengkapnya di sini. 3. Ini Kerja Sama yang Ditawarkan Luhut ke Menlu Tiongkok di Danau TobaMenteri Koordinator Bidang kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan berbagai kerja sama dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Yi. Hal itu diutarakan Luhut usai melakukan hiking dan kunjungan ke beberapa tempat historis di sekitar Danau Toba, Sumatra Utara dengan Wang Yi dan delegasinya.Baca selengkapnya di sini. 4. Isu Perang Dagang AS-Tiongkok Diprediksi Mereda di Era BidenKetegangan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok diprediksi akan mereda di era Presiden terpilih Joe Biden. Hal ini dipercaya meskipun kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintahan Donald Trump tidak akan langsung berubah sepenuhnya.Baca selengkapnya di sini. 5. AS Bersiap Kenakan Sanksi kepada Perusahaan EropaDepartemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) siap memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan Eropa yang diduga membantu membangun pipa gas Nord Stream 2 Rusia. Pemerintahan Donald Trump tengah mempersiapkan putaran terakhir tindakan hukum terhadap proyek tersebut.Baca selengkapnya di sini. (DEV)