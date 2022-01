Populer Ekonomi: Direktur Energi PLN Dicopot hingga Pembuatan Akun Kartu Prakerja 2022 Mulai Dibuka

1. ICP Desember 2021 Turun Jadi USD73,36/Barel

2. Tunggu Gelombang 23, Pembuatan Akun Kartu Prakerja 2022 Mulai Dibuka

3. Pencopotan Direktur Energi PLN Buntut Krisis Energi?

4. Resmi Jabat Deputi Gubernur, Juda Siap Berinovasi Hadapi Tantangan Digitalisasi hingga Perubahan Iklim

5. Larangan Boeing 737 Max 8 Dicabut, Lion Air dan Garuda Beda Sikap

Jakarta: Sejumlah berita ekonomi pada Kamis, 6 Januari, terpantau menjadi perhatian para pembaca Medcom.id. Berita itu mulai dari Direktur Energi PLN dicopot, pembuatan akun kartu prakerja 2022 mulai dibuka, hingga Lion Air dan Garuda beda sikap saat larangan Boeing 737 Max 8 dicabut.Berikut rangkuman berita selengkapnya:Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM mencatat rata-rata ICP minyak mentah Indonesia pada Desember 2021 turun sebesar USD6,77 per barel dari USD80,13 per barel menjadi USD73,36 per barel. ICP SLC juga mengalami penurunan sebesar USD7,12 per bulan dari USD80,15 per barel dari bulan sebelumnya menjadi USD73,03 per barel.Baca berita selengkapnya di sini Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mengumumkan Program Kartu Prakerja membuka pembuatan akun untuk calon penerima Kartu Prakerja 2022 melalui website prakerja.go.id. Pembuatan akun tersebut mulai dapat dilakukan pada Rabu, 5 Januari 2022.Baca berita selengkapnya di sini Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan Direktur Energi Primer PLN Rudy Hendra Prastowo pada hari ini, Kamis, 6 Januari 2022. Pemberhentian Rudy Hendra Prastowo ini menyusul sidak yang dilakukan beberapa hari lalu bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif. Serta, diketahui tidak adanya kegiatan sama sekali di PLN saat Indonesia sedang mengalami krisis energi.Baca berita selengkapnya di sini Juda Agung dan Aida Suwandi Budiman resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) usai mengambil sumpah jabatan di Mahkamah Agung (MA) periode 2022-2027 pada hari ini.Baca berita selengkapnya di sini Pemerintah mencabut larangan operasi Boeing 737 Max-8 pada Desember 2021. Lion Air berencana kembali mengoperasikan pesawat tipe tersebut, sementara Garuda Indonesia memutuskan tidak menggunakan tipe ini.Baca berita selengkapnya di sini