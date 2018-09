Cristiano Ronaldo Pesepak Bola dengan Gaji Tertinggi di Serie A

Ronaldo 31 juta euro (Rp535 milar/musim) Higuain 9,5 juta euro Dybala 7 juta euro Pjanic 6,5 juta euro D. Costa 6 juta euro Donnarumma 6 juta euro Bonucci 5,5 juta euro Emre Can 5 juta euro Insigne 4,6 juta euro Icardi 4,5 juta euro Nainggolan 4,5 juta euro Dzeko 4,5 juta euro Perisic 4 juta euro Khedira 4 juta euro Mandzukic 4 juta euro Chiellini 4 juta euro Matuidi 4 juta euro Cuadrado 4 juta euro Szczesny 4 juta euro Mertens 4 juta euro

: Cristiano Ronaldo menjadi pesepak bola dengan gaji tertinggi di pentas Liga Italia Serie A. Pemain berjuluk CR7 itu mendapatkan 31 juta euro per musim atau setara (Rp535 miliar).Berdasarkan rilis yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Ronaldo mengungguli jauh Gonzalo Higuain yang ada di posisi kedua. Higuain dilaporkan mendapatkan gaji dalam semusim mencapai 9,5 juta euro (sekitar Rp164 miliar) di AC Milan.Sementara di urutan ketiga ada nama Paulo Dybala. Attacante Bianconeri itu mendapatkan gaji sebesar 7 juta euro. Sedangkan untuk kiper Milan, Gianluigi Donnarumma berada di posisi keenam dengan gaji 6 juta euro per musim.Di urutan klub, Juventus menjadi klub yang paling banyak menyiapkan anggaran gaji pemain. Bianconeri harus menyiapkan 219 juta euro atau sekitar Rp3,7 triliun.Berada di bawah Juventus ada AC Milan, Inter Milan, dan Serigala Ibu Kota AS Roma.(ASM)