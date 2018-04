Prediksi Inter vs Juventus: Derby d'Italia yang Menentukan

Klik di sini: Wenger tak Menyesal Pernah Menolak MU

selalu menjadi pertandingan yang dinanti, tetapi laga antara Inter Milan kontra Juventus pada dini hari nanti adalah yang paling dinanti dalam beberapa tahun.Tuan rumah memiliki dasar untuk menyegel tiket Liga Champions. Sementara Juve yang berada di puncak klasemen, sedang mendapat ancaman dari Napoli.Hasil imbang tidak baik untuk kedua klub di sini, jadi keduanya harus mengejar kemenangan di Giuseppe Meazza yang sudah sold out tiketnya.Allenatore Inter, Luciano Spaletti ingin Inter menjadi 'ganas' dalam pertandingan dini hari nanti WIB. Modal untuk mencapai performa yang diinginkan ada, jika melihat dua laga terakhir Inter."Apakah mereka marah setelah kekalahan dari Napoli? Kami harus ganas. Saya tertarik dengan apa arti tiga poin bagi kami, tidak menyangkal juga kalau Juve juga menginginkannya," ujar Spaletti saat konferensi pers jelang pertandingan."Pertandingan melawan Juve akan sangat sulit tapi kami siap untuk bermain demi tiket Liga Champions meski kami menyisakan laga terakhir melawan Lazio," terangnya.Saat ini Inter yang berada di posisi kelima, hanya terpaut satu poin dari AS Roma dan Lazio yang berada di posisi ketiga dan keempat. Mereka juga masih harus bertarung menghadapi Lazio pada giornata pamungkas.Situasi yang genting juga dialami tim tamu. Datang ke Giuseppe Meazza, Juve berbekal kekalahan 0-1 dari Napoli dan ditahan klub promosi, Crotone 1-1 dua pekan lalu.Selain itu, Bianconeri juga diterpa krisis internal, lantaran harus kehilangan pemain di posisi bek. Mattio Di Sciglio dan Giorgio Chiellini harus menepi karena cedera.Winger Juve, Juan Cuadrado rela turun posisi sebagai bek kanan demi menggantikan posisi Di Sciglio. Sementara bek tengah akan diisi Daniele Rugani atau Andrea Barzagli yang telah pulih dari cedera.Sementara Inter kemungkinan akan menepikan Roberto Gagliardini yang posisinya bakal digantikan oleh Matias Vecino untuk berduet di starting line up bersama Marcelo Brozovic.Rafinha dan Ivan Perisic akan membantu Mauro Icardi yang ditugaskan untuk mengacak-acak pertahanan Juve yang telah kebobolan dua gol dalam dua laga terakhir.Ini adalah ke-232 kalinya Inter dan Juve dipertemukan pada laga resmi. Secara historis, Juve telah mengenyam 104 kemenangan atas Inter.Sementara dari tujuh pertemuan terakhir, Bianconeri telah meraih tiga kali hasil imbang. Tapi pada musim lalu Nyonya Tua harus rela dibekap Inter 2-1 di Giuseppe Meazza.Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Borja Valero, Brozovic; Karamoh, Rafinha, Perisic; IcardiBuffon; Howedes, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Mandzukic, Higuain, Dybala10 Desember 2017 (Serie-A): Juventus 0-0 Inter Milan6 Februari 2017 (Serie-A): Juventus 1-0 Inter Milan18 September 2016 (Serie-A): Inter Milan 2-1 Juventus3 Maret 2016 (Coppa Italia): Inter Milan 0-3 Juventus29 Februari 2016 (Serie-A): Juventus 2-0 Inter MilanInter Milan 50:50 Juventus(FIR)