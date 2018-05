Data & Fakta yang Mengiringi Kekalahan MU

: Manchester United harus menelan pil pahit dikalahkan tim guram, Brighton & Hove Albion pada pekan ke-36 Liga Primer Inggris, Sabtu 5 Mei dini hari WIB. MU harus menerima kenyataan ditaklukkan tim promosi tersebut dengan skor tipis 0-1.Gol tunggal Pascal Gross menjadi pembeda pada laga di The American Express Community Stadium. Meski tak mempengaruhi posisi MU di klasemen, namun Setan Merah mencatatkan sejarah memalukan.Menurut situs data Opta, MU menjadi satu-satunya tim yang telah menelan kekalahan dari tiga tim promosi Liga Primer musim ini.Beberapa data dan fakta menarik lainnya pun turut mengiringi kekalahan MU pada laga tersebut.- Untuk pertama kalinya MU mengalami kekalahan dari tiga tim promosi dalam satu musim Liga Primer Inggris. Torehan minor tersebut dibuat MU terakhir kali pada musim 1989--1990 saat era Liga Inggris.- Pascal Gross menjadi pemain paling subur bagi Brighton di Liga Primer musim ini. Dari tota 33 gol The Seagulls, 45 persen gol tersbeut berhasil dicetak pemain asal Jerman tersebut.- MU hanya mampu menciptakan satu sentuhan saja di dalam kotak penalti Brighton pada babak pertama. Jumlah yang paling sedikit dari tim lain di Liga Primer.- Kekalahan dari Brighton membuat MU menelan kekalahan pertama mereka musim ini jika bertanding di hari Jumat. Sebelumnya, MU telah mengantongi sembilan laga tak terkalahkan (6 menang, 3 imbang) jika bertanding di hari Jumat.- The American Express Stadium, markas Brighton, menjadi stadion berbeda ke-58 kalinya yang disambangi Manchester United sepanjang penampilan mereka di Liga Primer.(REN)