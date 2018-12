Pemain Spurs Beberkan Perbedaan Arsenal di Bawah Emery

: Keberadaan Unai Emery sebagai pelatih Arsenal membawa berbagai perubahan di tubuh Arsenal. Setelah ditangani oleh satu manajer selama 22 tahun, The Gunners akhirnya mendapat manajer baru.Bek Tottenham Hotspur, Toby Alderweireld, melihat betul perbedaan Arsenal di bawah asuhan Emery dan Arsene Wenger. Menurutnya, Arsenal lebih terorganisir ketika bertahan."Mereka cukup berbeda di bawah Unai Emery. Mereka bagus ketika menyerang dan lebih terorganisir ketika bertahan," kata Alderweireld dilansir dari Guardian.Meski akan melakoni derby London Utara, Alderweireld tidak menganggap laga tersebut sebagai yang paling penting bagi Spurs."Ini bukanlah laga terpenting dalam musim kami. Ini adalah laga yang besar, tapi sama halnya ketika menghadapi Inter Milan dan Chelsea," beber mantan bek Ajax Amsterdam itu.Arsenal akan menjamu Spurs dalam pertemuan pertama mereka di Liga Primer Inggris. The Gunners akan menghadapi The Lilywhites pada Minggu (2/12) malam nanti.