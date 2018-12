Januari, MU Berencana Jual Paul Pogba

: Kubu Manchester United dikabarkan berencana menjual Paul Pogba pada bursa transfer Januari 2019. Inkonsistensi penampilan Pogba bersama Setan Merah menjadi penyebabnya.Pemain 25 tahun itu kerap mengecewakan pelatih Jose Mourinho ketika diberikan kesempatan tampil di lapangan. Buntutnya, keduanya pun terlibat friksi dan sang pelatih dikabarkan telah kehilangan kesabaran.Laporan The Mirror, manajemen MU sedang merencanakan penjualan Pogba terlepas masa depan Mourinho sebagai manajer di tim. Setan Merah bahkan bersedia banting harga pada bursa transfer musim dingin awal 2019 nanti.Padahal, Pogba diboyong ke Old Trafford dari Juventus dengan biaya 89,3 juta euro (sekitar Rp1,480 triliun). Membuatnya sempat menyandang status pemain termahal dunia pada 2016 lalu.United pun bersedia membiarkan gelandang Timnas Prancis itu pergi dengan status pinjaman. Asalkan, dalam klausul pinjaman tersebut disertakan kesepakatan transfer permanen.Juventus disebut menjadi tujuan paling potensial selanjutnya bagi Pogba. Sebelumnya, Tuttosport juga mengabarkan jika Si Nyonya Tua menyimpan hasrat memulangkan pemain yang kerap memiliki potongan rambut nyentrik.Jika positif ke Juventus, Mourinho kabarnya lebih menyukai kesepakatan pertukaran dengan Miralem Pjanic. Namun, pihak klub tampaknye lebih memilih target jangka panjang mereka, Alex Sandro, untuk didatangkan ke Old Trafford.(REN)