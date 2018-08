: Manchester United menorehkan kemenangan perdana di pentas Liga Primer Inggris 2018 -- 2019. Skuat arahan Jose Mourinho menang dengan skor tipis 2-1, Sabtu 11 Agustus dini hari tadi.United sudah unggul pada menit ketiga melalui aksi Paul Pogba dari titik putih. Setan Merah menambah pundi-pundi gol pada menit 83 melalui aksi Luke Shaw. Tim tamu akhirnya memperkecil kedudukan melalui aksi Jamie Vardy.Berdasarkan statistik Who Scored, Leicester mampu mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola 54 persen. Selain itu, The Foxes juga unggul percobaan tendangan ke gawang yakni dengan 13 percobaan.Namun, United tampil lebih efektif meski hanya melakukan delapan kali percobaan tembakan ke gawang.Sementara untuk pemain terbaik, Who Scored memberikan penilaian tertinggi untuk Pogba. Pemain asal Prancis itu mendapatkan nilai 8,4.Berikut komparasi statistik hingga rapor pemain United vs Leicester:Percobaan tembakan ke arah gawang: 8Tembakan ke arah gawang: 6Umpan sukses: 81%Tekel: 25Penguasaan bola: 46%Percobaan tembakan ke arah gawang: 13Tembakan ke arah gawang: 4Umpan sukses: 83%Tekel: 14Penguasaan bola: 54%De Gea 6,9Shaw 7,9Lindelof 6,8Bailly 6,9Darmian 7,1Pogba 8,4Pereira 7,2Fred 6,3Sanchez 6,8Rashford 6,7Mata 7,5McTominay 6,0Lukaku 6,1Fellaini 6,0Schmeichel 6,9Amartey 5,8Morgan 6,4Maguire 6,0Chilwell 6,3Silva 6,1Ndidi 6,9Pereira 7,0Maddison 6,6Gray 7,3Iheanacho 5,9Vardy 6,9Iborra 6,2Ghezzal 6,1(ASM)