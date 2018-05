Tiga Pemain Ini Pernah Dilatih Wenger & Ferguson

Alex Ferguson dan Arsene Wenger dikenal sebagai manajer sukses di Liga Primer Inggris. Mereka berdua sudah mempersembahkan banyak trofi bagi klub yang diasuhnya selama lebih dari 20 tahun.Lima tahun lalu, Sir Alex Ferguson memutuskan untuk pensiun dari sepak bola dan mengakhiri rezim 26 tahunnya di Old Trafford. Sementara Wenger, dia memutuskan mengakhiri kebersamaan 22 tahunnya di Arsenal. Selama itu, mereka bersaing untuk menjadi yang terbaik.Dari tangan dingin Wenger dan Ferguson telah lahir pemain-pemain bintang. Namun, ada tiga pemain yang pernah dilatih oleh Wenger dan Ferguson.Arsenal menjadi klub pertama Inggris Van Persie. Ia direkrut tim Meriam London dari Feyenoord pada 2012. Selama tampil di Arsenal, total ia mencetak 132 gol dari 277 penampilan di seluruh kompetisi. Ia juga menyumbangkan dua trofi untuk The Gunners yakni Piala FA dan Community Shield.Pada 2012, Van Persie meninggalkan Arsenal dan bergabung ke Manchester United. Ia direkrut dengan nilai transfer 25 juta poundsterling.Pindah ke United, Van Persie langsung memenangkan gelar Liga Primer Inggris musim pertamanya di Old Trafford dan di bawah asuhan Alex Ferguson.Musim itu menjadi musim terkahirnya bersama Ferguson, setelah sang manajer memilih pensiun di 2013 lalu. Dirinya menjalani musim selanjutnya di United bersama David Moyes dan Louis Van Gaal.Mikael Silvestre menjadi pemain Manchester United pada 1999 dari Inter Milan. Ia menghabiskan sembilan musim bersama Setan Merah dan memenangkan lima gelar Liga Primer Inggris, FA Cup dan Liga Champions.Di bawah asuhan Alex Ferguson ia tidak selalu menjadi pilihan utama. Dirinya memilih hengkang untuk mendapat kesempatan bermain reguler lebih banyak.Silvestre memilih hengkang ke Arsenal pada tahun 2008. Mengingat usianya tidak muda lagi, Silvester hanya membuat 43 penampilan selama dua musim dengan The Gunners sebelum pindah ke Werder Bremen.Welbeck menjadi salah satu pemain yang pernah merasakan tangan dingin Alex Ferguson di Manchester United. Welbeck berada di akademi United dan berhasil menembus skuat utama di usia 19 tahun.Namun, Welbeck tidak mendapat banyak kesempatan bermain di United. Pemain asal Inggris ini memilih hengkang dari Old Trafford setelah 14 tahun bersama United.Ia memilih bergabung dengan Arsenal pada musim 2015. Di sana, Welbeck mendapatkan kesempatan bermain lebih sering. Namun, masalah cedera sering menghantui pemain 27 tahun itu. (Sportskeeda)(ASM)