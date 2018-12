Hasil Lengkap Laga Top Eropa pada Malam Hingga Dini Hari Tadi

laga lanjutan berbagai kompetisi top eropa kembali bergulir pada Sabtu 8 Desember malam WIB hingga Minggu 9 Desember dini hari WIB. Perhelatan yang paling menarik berasal dari Liga Primer Inggris, Serie A Italia dan Bundesliga.Dari Negeri Ratu Elizabeth, ada Liverpool yang kembali ke puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris. Tampaknya, The Reds harus berterima kasih kepada Chelsea yang sudah membuat Manchester City merasakan kekalahan musim ini.Tottenham Hotspur juga bisa kembali ke urutan tiga klasemen sementara. Tren positif itu mereka dapat setelah menaklukkan Leicester City dengan skor telak di Stadion King Power.Beralih ke Serie A Italia, terdapat dua hasil menarik yang harus diterima dua tim Ibu Kota, yakni AS Roma dan Lazio. Mereka sama-sama ditahan imbang lawannya masing-masing dengan skor yang sama.Kemenangan Barcelona dan Real Madrid mewarnai keseruan La Liga akhir pekan ini. Namun yang paling mengejutkan adalah hasil pertandingan Valencia vs Sevilla. Lantaran bermain imbang, Sevilla turun takhta ke posisi dua.Berikut hasil lengkap kompetisi top Eropa, Sabtu 8 Desember waktu setempat:Bournemouth 0 - 4 LiverpoolArsenal 1 - 0 Huddersfield TownBurnley 1 - 0 Brighton & Hove AlbionCardiff City 1 - 0 SouthamptonManchester United 4 - 1 FulhamWest Ham United 3 - 2 Crystal PalaceChelsea 2 - 0 Manchester CityLeicester City 0 - 2 Tottenham HotspurNapoli 4 - 0 FrosinoneCagliari 2 - 2 RomaLazio 2 - 2 SampdoriaAtletico Madrid 3 - 0 Deportivo AlavesValencia 1 - 1 SevillaVillarreal 2 - 3 Celta VigoEspanyol 0 - 4 BarcelonaBayer Leverkusen 1 - 0 AugsburgBayern Muenchen 3 - 0 NuernbergSchalke 1 - 2 Borussia DortmundFreiburg 3 - 0 RasenBallsport LeipzigWolfsburg 2 - 2 HoffenheimHertha BSC 1 - 0 Eintracht Frankfurt(KAU)