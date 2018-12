Performa Impresif Liverpool Buah Keberuntungan

: Bos Manchester United, Jose Mourinho, menyebut performa ciamik Liverpool disebabkan faktor keberuntungan. Menurutna, The Reds selalu keluar dari lubang jarum, seperti ketika melawan Napoli."Mereka (Liverpool) sangat percaya diri. Mereka beruntung karena segalanya berjalan sesuai rencana mereka," ucapnya seperti dikutip Sky Sports.Liverpool menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan dalam 16 pertandingan Liga Primer Inggris belakangan ini. Berkat performa impresif itu, The Reds berhak bertengger di posisi dua klasemen sementara dengan koleksi 42 poin.Liverpool bisa meraih takhta klasemen jika mampu menang atas The Red Devils, Minggu 16 Desember pukul 23.00 WIB. Saat ini, tim asuhan Juergen Klopp hanya berselisih dua poin dengan Manchester City yang berada di atasnya."Mereka tahu bagaimana (beruntungnya) bisa mengalahkan Everton dan Mereka tahu cara menghadapi Napoli (di Liga Champions). Tapi, mereka masih bisa gagal kapan saja," pungkas Mourinho.(KAU)