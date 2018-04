Dwigol Giroud Bantu Chelsea Bungkam Southampton

: Chelsea harus bersusah payah memetik angka penuh di markas Southampton pada pekan ke-34 Liga Primer Inggris 2017--2018, Sabtu 14 April. The Blues hanya mampu meraih kemenangan dengan skor tipis 3-2.Chelsea sebetulnya tampil kurang memuaskan pada laga tersebut. Meski mendominasi penguasaan bola, The Blues tampil kurang tajam di depan gawang Southampton.Statistik mencatat, Chelsea hanya mampu menciptakan lima tembakan mengarah ke gawang dari 17 peluang sepanjang pertandingan. Bahkan, Southampton yang hanya menciptakan sepuluh peluang, mampu menghasilkan tujuh tembakan mengarah ke gawang.Laga berjalan cukup alot pada babak pertama. Kedua tim tampak kesulitan untuk menciptakan gol.Gol akhirnya baru diciptakan pada menit ke-21. Secara mengejutkan, tim tuan rumah mampu mencetak gol tersebut lewat upaya Dusan Tadic. Ia sukses memanfaatkan umpan Ryan Bertrand.Chelsea mencoba bangkit. Namun, mereka tampak kesulitan menemukan celah untuk melepaskan tembakan ke gawang karena rapatnya pertahanan Southampton.Hingga laga usai, tidak ada gol tambahan. Skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Southampton.Memasuki babak kedua, Chelsea mencoba untuk tampil lebih agresif. Namun, Southampton tidak panik. Mereka mampu bertahan dengan baik dan mengancam Chelsea dengan serangan-serangan cepat.Bahkan, Southampton mampu menambah keunggulan pada menit ke-60. Gol dicetak oleh Jan Bednarek yang berhasil memanfaatkan umpan dari James Ward-Prowse.Pelatih Chelsea Antonio Conte tampak menyoroti pertahanan dan ketumpulan lini serang timnya. Pada menit ke-61, ia mencoba untuk memasukkan bek Davide Zappacosta dan striker Olivier Giroud. Keduanya masuk untuk menggantikan Pedro dan Alvaro Morata.Keputusan Conte ternyata jitu. Buktinya, Chelsea tampil membaik setelah kedua pemain tersebut masuk.Bahkan, Giroud berhasil mencetak gol pada menit ke-70, sekaligus memperkecil ketinggalan Chelsea. Striker asal Prancis itu sukses meneruskan umpan dari Marcos Alonso.Lima menit berselang, Chelsea berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Eden Hazard. Mendapat operan dari Willian, gelandang asal Belgia tersebut sukses menceploskan bola ke tengah gawang.Giroud lagi-lagi membuat gawang kiper Southampton Alex McCharthy kebobolan. Kali ini, ia sukses melepaskan tembakan mengarah ke sudut kanan bawah setelah mendapat bola liar di dalam kotak penalti pada menit ke-78.Hingga turun minum, tidak ada gol tambahan tercipta. Chelsea memastikan kemenangan dengan skor 3-2.Dengan hasil ini, Chelsea berada di posisi kelima klasemen sementara dengan mengoleksi 60 poin. Kini, The Blues unggul enam poin dari Arsenal yang berada di peringkat keenam.Sementara itu, kekalahan membuat Southampton gagal keluar dari zona degradasi. Mereka masih terpaku di posisi ke-18 dengan mengoleksi 28 poin alias tertinggal tiga poin dari Crystal Palace yang berada di peringkat ke-17.: McCharthy, Hoedt, Yoshida, Bednarek, Bertrand, Hojbjerg, Romeu, Soares, Tadic, Ward-Prowse, Long.: Courtois, Azplicueta, Christensen, Cahill, Zappacosta, Fabregas, Kante, Alonso, Willian, Hazard, Morata.(ASM)