Pesta Lima Gol, Tottenham Salip City

Tottenham Hotspur terus meramaikan persaingan menuju tangga juara Liga Primer Inggris musim 2018--2019. Tottenham kini berhasil menyalip Manchester City di posisi dua usai berpesta lima gol ke gawang AFC Bournemouth.Menjamu Bournemouth di Stadion Wembley pada laga Boxing Day, Rabu 26 Desember 2018, Tottenham langsung tancap gas. Laga baru menginjak menit ke-16, Cristian Eriksen sudah membuka keunggulan usai memanfaatkan umpan Kyle Walker-Peters.Gol Eriksen seakan membuka kran gol pasukan Mauricio Pochettino. Sebab, setelah itu mereka berhasil menambah dua gol untuk menutup babak pertama dengan skor telak 3-0.Gol kedua Tottenham lahir dari kaki Son Heung-Min pada menit ke-23. Lagi-lagi, Kyle Walker-Peters punya andil dalam gol pemain asal Korea Selatan itu. Umpan matang Walker-Peters disambut tendangan terarah oleh Son.Walker-Peters benar-benar tengah on fire di laga ini. Bukan soal gol tapi soal memberikan assist. Ia sukses mencetak hattrick assist untuk gol Lucas Moura pada menit ke-35.Dengan usianya yang baru 21 tahun 257 hari, Walker-Peters mencatatkan rekor sebagai pemain termuda kedua dalam sejarah Liga Primer Inggris yang sukses mencetak hattrick assist.Walker-Peters mengikuti jejak Jermaine Pennant yang berhasil melakukannya saat usia 20 tahun 227 hari. Pennant mencetak hattrick assist pada tahun 2003 saat Leeds United berhadapan dengan Middlesbrough.Unggul tiga gol, Tottenham belum puas. Serangan demi serangan masih terus dilancarkan Spurs di babak kedua. Harry Kane ikut memberikan kado natal indah buat para suporter yang memadati Stadion Wembley. Kane memaksimalkan dengan baik umpan matang yang dilepaskan Eriksen pada menit ke-61.Tak sampai sepuluh menit berselang atau tepatnya menit ke-27, Son kembali menggetarkan jala gawang Bournemouth yang dikawal Asmir Begovic sekaligus menutup pesta lima gol Tottenham.Kemenangan ini makin disambut meriah tatkala di pertandingan lain Manchester City tumbang di markas Leicester City. Dengan demikian, Tottenham secara otomatis menggusur sang juara bertahan dari posisi dua klasemen sementara.Skuat The Lilywhites menutup paruh pertama musim ini dengan koleksi 45 poin. Mereka terpaut enam poin di belakang Liverpool yang pada saat bersamaan juga menang besar atas Newcastle United.H. Lloris; D. Rose, T. Alderweireld, J. Foyth, K. Walker-Peters; M. Sissoko, H. Winks; C. Eriksen/B. Davies ('84), Lucas Moura, Son Heung-Min/F. Llorente ('88); H. Kane/O. Skipp ('77)A. Begovic; S. Francis/S. Rico ('45+3), S. Cook, N. Ake, C. Daniels; D. Brooks/J. King ('74), A. Surman, J. Lerma, R. Fraser; J. Stanislas; C. Wilson/L. Mousset ('67)(ACF)