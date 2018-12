Bantai Newcastle, Liverpool Mulai Tinggalkan Pesaing

: Liverpool kembali mereguk kemenangan setelah membantai Newcastle United dengan skor telak 4-0 di Anfiled, Rabu (26/12) malam. Mohamed Salah menjadi bintang di laga ini dengan satu gol dan satu assist.Liverpool menguasai pertandingan sejak kick off dan tidak butuh waktu lama bagi anak-anak asuh Jurgen Klopp untuk membuka keran gol mereka. Dejan Lovren mencetak gol pertama The Reds di laga ini pada menit ke-11 setelah mendapat umpan dari sepak pojok.Gol tersebut menjadi satu-satunya gol yang tercipta di babak pertama. Hingga turun minum, tidak ada gol lagi yang tercipta.Babak kedua baru berjalan tiga menit, Liverpool langsung mendapat peluang. Mohamed Salah dilanggar di kotak penalti oleh Paul Dummet pada menit ke-48. Salah yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya sekaligus menggandakan keunggulan Liverpool.Liverpool kembali menambah gol di menit ke-79 lewat kaki Xherdan Shaqiri. Menerima umpan Trent Alexander-Arnold, eks penggawa Stoke City itu melepaskan tembakan kaki kiri yang tak mampu dihalau kiper The Magpies, Martin Dubravka.Fabinho mencetak gol perdananya bagi Liverpool di menit ke-85 sekaligus melengkapi pesta The Reds. Memanfaatkan umpan silang Salah, Fabinho melepaskan tandukan dari jarak dekat yang tak mampu diantisipasi Dubravka.Berkat kemenangan ini, Liverpool semakin menjauhi pesaing-pesaingnya. The Reds kokoh di puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan 51 angka hasil 19 kali tanding.Pasukan Jurgen Klopp unggul enam poin atas Tottenham Hotspur di tempat kedua. Sedangkan Manchester City turun ke peringkat tiga karena kalah di markas Leicester City.Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (Nathan Clyne 82'); Georginio Wijnaldum (Fabinho 62'), Jordan Henderson; Xherdan Shaqiri, Roberto Firmino (Daniel Sturridge 69'), Sadio Mane; Mohamed SalahNewcastle (5-3-2): Martin Dubravka; Deandre Yedlin, Federico Fernandez, Jamaal Lascelles, Paul Dummet, Matt Ritchie (Jacob Murphy 81'); Isaac Hayden, Mohamed Diame, Kenedy (Sean Longstaff 73'); Yoshinori Muto, Joselu(ACF)