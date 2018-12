Manchester City Kalah Lagi

: Manchester City menelan kedua mereka secara beruntun setelah takluk di Stadio King Power, markas Leicester City, dengan skor 2-1. Meski The Citizens mencetak gol lebih dulu, The Foxes mampu membalikkan keadaan.Bernardo Silva membuka skor bagi City di menit ke-14 setelah sepakan kaki kirinya memanfaatkan umpan Sergio Aguero gagal dibendung kiper Leicester, Kasper Schmeichel.Tidak butuh waktu lama bagi Leicester untuk membalas gol City. Hanya lima menit berselang, tandukkan Marc Albrighton memanfaatkan umpan silang Jamie Vardy merobek jala City yang dikawal Ederson Moraes.Kevin De Bruyne nyaris membawa City kembali unggul andai sepakannya di menit ke-23 setelah memanfaatkan umpan Bernardo gagal diantisipasi dengan baik oleh Schmeichel.Leicester nyaris berbalik unggul, namun Ederson melakukan dua penyelematan gemilang untuk menggagalkan peluang James Maddison dan Hamza Choudhury di menit akhir babak pertama. Skor kacamata bertahan hingga turun minum.Di babak kedua, City tetap mempertahankan dominasi mereka sembari Leicester menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan balik.Strategi ini terbilang ampuh karena tim asuhan Claude Puel mampu mencetak gol kedua di menit ke-81 setelah Ricardo Pereira mencatatkan namanya di papan skor.Di sisa waktu yang ada, pasukan Pep Guardiola semakin gencar melancarkan serangan. Tapi, Leicester yang sudah unggul menutup rapat pertahanan mereka sambil tetap melancarkan serangan balik.Skema serangan balik menjadi momok bagi The Sky Blues. Akibatnya, Fabian Delph terpaksa melakukan pelanggaran untuk menghentikan serangan balik Leicester dan menerima kartu kuning kedua di menit ke-89.Meski wasit memberikan lima menit tambahan waktu, 10 pemain City tidak dapat berbuat banyak menghadapi pertahanan rapat Leicester. Alhasil, skor 2-1 bertahan hingga laga berakhir.Kekalahan ini membuat City tergusur ke peringkat tiga dengan koleksi 44 angka dari 19 laga karena di saat bersamaan Tottenham Hotspur menang besar atas tamunya, Bournemouth, dengan skor 5-0. Sedangkan kemenangan ini membawa Leicester ke peringkat tujuh klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan nilai 28 poin dari 19 laga.Leicester (4-3-3): Kasper Schmeichel; Ricardo Pereira, Wes Morgan, Harry Maguire, Ben Chilwell; Hamza Choudhury (Demarai Gray 63'), Nampalys Mendy, Wilfried Ndidi; Marc Albrighton, Jamie Vardy (Shinji Okazaki 88'), James Maddison (Danny Simpson 78')Manchester City (4-3-3): Ederson Moraes; Danilo Luiz, John Stones, Aymeric Laporte, Fabian Delph; Kevin De Bruyne (David Silva 70'), Ilkay Gundogan, Bernardo Silva (Riyad Mahrez 83'); Raheem Sterling, Sergio Aguero, Leroy Sane(ACF)