Ini Sosok Pengganti Wenger Pilihan Bos Arsenal

: Bos Arsenal, Ivan Gazidis memiliki pilihan sosok pengganti Arsene Wenger. Ia menginginkan Mikel Arteta mengisi kursi kepelatihan The Gunners yang akan ditinggalkan Wenger musim depan.Pelatih berjuluk The Professor telah mengumumkan akan mengakhiri rezimnya musim ini. Wenger memutuskan pensiun setelah menyandang gelar pelatih terlama di Liga Primer Inggris selama kurang lebih 22 tahun.Menurut Sky Sports, Gazidis percaya jika Arteta adalah orang yang tepat untuk menggantikan Wenger. Keyakinannya itu bahkan membuat Gazidis akan merekomendasikan Arteta kepada pemegang saham mayoritas Arsenal, Stan Kroenke.Padahal, Arteta masih minim pengalaman di dunia kepelatihan usai pensiun menjadi pemain di Arsenal pada 2016 lalu. Saat ini, Arteta dipekerjakan Manchester City sebagai asisten pelatih.Sebelumnya, Arsenal santer dikabarkan akan menunjuk Patrick Vieira sebagai pelatih baru musim depan. Namun, ia menolak tawaran tersebut dan menegaskan masih menikmati berkarier di Amerika Serikat menukangi tim MLS, New York City FC.Mantan manajer Barcelona, Luis Enrique juga disebut menjadi favorit pengganti Wenger. Namun, The Gunners harus bersaing ketat dengan Chelsea yang juga mengincarnya untuk menggantikan Antonio Conte. (90min)(REN)