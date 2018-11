Guardiola Angkat Bicara soal Kesulitan Melatih di Liga Primer Inggris

: Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengakui betapa sulit berkarier di Liga Primer Inggris. Menurutnya, kompetisi tersebut punya persaingan ketat di papan atas sehingga sulit diprediksi pemenangnya.Guardiola sudah melatih tiga klub di negara berbeda sepanjang kariernya. Di antaranya adalah Barcelona (La Liga Spanyol), Bayern Muenchen (Bundesliga 1 Jerman), dan Manchester City (Liga Primer Inggris).Namun, di antara ketiga tim tersebut, Guardiola tampaknya cukup kesulitan melatih City. Salah satu buktinya adalah ia gagal memberikan gelar untuk The Citizens pada musim pertamanya (2016--2017). Sebelumnya, pelatih asal Spanyol tersebut selalu bisa memberikan gelar pada musim pertamanya bersama Barcelona dan Muenchen.Kegagalan di musim pertama tidak membuat Guardiola patah semangat. Ia justru mampu bangkit dan memberikan prestasi untuk City pada musim berikutnya, yakni 2017--2018. Pada periode itu, ia sukses membawa City meraih gelar Liga Primer Inggris dan gelar Piala Liga Inggris."Liga ini adalah paling sulit. Entah itu soal jumlah permainan, cuaca, wasit, dan para pesaing yang banyak. Ini adalah satu-satunya liga yang memiliki lima atau enam pesaing untuk memperebutkan gelar," ujar Guardiola."Liga ini tidak dapat diprediksi. Saya pikir hal paling tidak terduga adalah atmosfer stadion dan energi pertandingan di liga ini. Saat Anda melihat hari pertandingan, semua orang ketika melihat satu tim mencetak gol, mereka menunjukkan reaksi dan betapa gilanya mereka. Orang-orang tertawa, menjerit, dan memeluk. Itu bagus," lanjutnya.Pada kesempatan itu, Guardiola juga mengaku banyak belajar hal di Liga Primer Inggris. Bahkan, ia merasa berkembang lebih baik dari saat ia melatih kedua klub sebelumnya."Saya adalah manajer lebih baik ketimbang saya di Jerman. Saya sekarang menjadi manajer lebih baik ketimbang saya di Barcelona. Sekarang, saya merada berada di sini, saya juga menjadi manajer lebih baik karena saya belajar menangani liga luar biasa ini dalam banyak situasi," tutur Guardiola.Musim ini, Guardiola sudah memberikan satu gelar untuk City. Gelar tersebut didapatnya di ajang Community Shield 2018. Ia sukses membawa The Citizens meraih kemenangan atas Chelsea dengan skor 2-0.Eks pelatih Barcelona itu juga terus menjaga asa menambah gelar untuk City. Terutama di Liga Primer Inggris. Hingga pekan ke-12, The Citizens memimpin klasemen sementara dengan mengoleksi 32 poin. Mereka unggul dua poin dari Liverpool yang berada di peringkat kedua. (Sportsmole)(FIR)