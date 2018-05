Salam Perpisahan Emosional Arsene Wenger

Manajer Arsenal, Arsene Wenger menyampaikan salam perpisahan yang menyentuh hati saat ia mengucapkan selamat tinggal kepada suporter The Gunners di Stadion Emirates pada Minggu, 6 Mei malam WIB.Pelatih asal Prancis itu mnejalani pertandingan kandang terakhirnya sebagai manajer Arsenal saat melawan Burnley. Dia akan meninggalkan The Gunners setelah 22 tahun melatih klub yang dulu bermarkas di Stadion Highbury itu.Setelah berhasil melakukan perpisahan manis dengan kemenangan 5-0, Wenger mengaku akan merindukan atmosfer di Emirates Stadium. Dia juga menegaskan akan selalu menjadi pendukung Arsenal.“Saya akan selalu menjadi penggemar Arsenal. Inilah yang menyatukan kita di setiap sel tubuh kita, mimpi dan kekhawatiran itu, ”kata Wenger.“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di klub yang membuat klub ini begitu istimewa."“Pemain-pemain ini memiliki kualitas istimewa, tidak hanya di lapangan, tetapi juga dari luar. Dukung mereka musim depan, karena mereka pantas mendapatkannya," lanjutnya."Saya akan merindukan kalian. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dalam hidup saya. Saya berharap dapat melihat Anda segera.""Terima kasih sudah bersama saya untuk waktu yang lama, tetapi yang terpenting, saya menyukaimu, saya adalah penggemar Arsenal," tutupnya.Wenger bergabung dengan Arsenal pada 1 Oktober 1996. Selama 22 tahun, dia mempersembahkan tiga gelar Liga Primer Inggris, tujuh Piala FA, dan tujuh Community Shield. Dia memiliki julukan The Professor karena kejeniusannya mengorbitkan pemain muda. (talksport)(KRS)