MU Gagal Raih Poin Penuh di Old Trafford

Manchester United harus puas hanya berbagi poin saat menjamu Arsenal pada pekan ke-15 Liga Primer Inggris, Kamis 6 Desember dini hari tadi. Bermain di Old Trafford, Setan Merah diimbangi 2-2 oleh The Gunners.Tim tuan rumah bahkan sebenarnya hampir menelan kekalahan di kandang. Beruntung, Jese Lingard berhasil mencetak gol penutup yang sekaligus menyelamatkan United dari kekalahan.Sebelumnya, Shkodran Mustafi membuka keunggulan bagi Arsenal terlebih dahulu. Sundulannya dari sepak pojok pada menit 26 memaksa David De Gea memungut bola dari gawang United.Empat menit kemudian, Anthony Martial membalas gol tim tamu. Striker asal Prancis itu memanfaatkan umpan tari Ander Herrera, untuk membuat penyelesaian akhir jarak dekat.Petaka bagi United datang setelah Marcos Rojo membuat gol bunuh diri di menit 68. Alexandre Lacazette berhasil memaksa bek asal Argentina itu menjebol gawang timnya sendiri.Tak lama setelah kick-off, barulah Lingard mencetak gol penyama kedudukan. Winger Timnas Inggris itu juga menggagalkan kemenangan Arsenal di Old Trafford sejak terakhir pada 2006.Meski begitu, skuat Unai Emery sukses memperpanjang rentetan rekor tak terkalahkan mereka menjadi 20 pertandingan. Aaron Ramesy cs kini berada di urutan kelima klasemen sementara dengan 31 poin.Sementara itu, satu poin tak mampu membuat United beranjak dari posisi delapan dengan raihan 23 poin. Jarak mereka kini menjadi delapan poin dengan Chelsea di posisi keempat.De Gea; Rojo (Fellaini 72'), Smalling, Bailly; Darmian, Matic, Herrera, Lingard (Pogba 75'), Dalot; Martial (Lukaku 63'), Rashford.Leno; Sokratis, Mustafi, Holding (Lichsteiner 36'); Bellerin, Ramsey (Mkhitaryan 46'), Torreira, Guendozi, Kolasinac; Iwobi (Lacazette 65'), Aubameyang.