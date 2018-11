Prediksi Manchester United vs Crystal Palace: Kesempatan Setan Merah Bangkit

Manchester United akan menjamu Crystal Palace pada pekan ke-13 Liga Primer Inggris, Sabtu 24 November. Laga nanti bakal menjadi kesempatan Setan Merah bangkit, setelah pada laga sebelumnya takluk dari rival sekota, Manchester City.Ya, kemenangan atas Crystal Palace di Old Trafford menjadi harga mati untuk tim besutan Jose Mourinho untuk memperbaiki peringkat mereka di klasemen sementara. Saat ini United berada di peringkat delapan dengan torehan 20 poin dari 12 laga.Namun, nampaknya kemenangan tidak akan mudah didapat Paul Pogba dkk. Pasalnya, musim ini performa United naik turun. Mereka harus menelan enam kekalahan dan baru meraih empat kemenangan.Di sisi lain, Crystal Palace juga dalam performa kurang baik. Tim asuhan Roy Hodgson ini mempunyai poin yang sama dengan Southampton dan Cardiff City dengan meraih 8 poin, namun mereka masih unggul selisih gol.Jika mengalami kekalahan kontra United, akan membuat The Eagles masuk ke zona degradasi. Sebuah keadaan yang akan mereka hindari dengan berbagai macam cara.Melihat lima pertemuan terakhir kedua tim, United memang jauh lebih mendominasi. The Red Devils sukses mengklaim 5 laga terakhir melawan Crystal Palace dengan kemenangan.Namun, kekuatan United akan sedikit berkurang karena bintang lapangan tengah mereka, Paul Pogba diragukan bisa diturunkan di laga ini. Sementara Valencia dan Diago Dolot juga dipastikan absen.De Gea, Young, Bailly, Smalling, Valencia, Pogba, Matic, Fred, Lingard, Alexis Sanchez, MataHennessey, Van Aanholt, Kelly, Tomkins, Wan-Bissaka, Meyer, Milivojevic, Kouyate, McArthur, Townsend, Zaha. ManajerLiga Primer Inggris-06/03/18 Crystal Palace 2-3 Manchester UnitedLiga Primer Inggris-30/09/17 Manchester United 4-0 Crystal PalaceLiga Primer Inggris-21/05/17 Manchester United 2-0 Crystal PalaceLiga Primer Inggris-15/12/16 Crystal Palace 1-2 Manchester UnitedLiga Primer Inggris- 21/05/16 Crystal Palace 1-2 Manchester United24/10/18 Manchester United 0-1 Juventus28/10/18 Manchester United 2-1 Everton03/11/18 Bournemouth 1-2 Manchester United08/11/18 Juventus 1-2 Manchester United11/11/18 City 3-1 Manchester United21/10/18 Everton 2-0 Crystal Palace28/10/18 Crystal Palace 2-2 Arsenal01/11/18 Middlesbrough 1-0 Crystal Palace04/11/18 Chelsea 3-1 Crystal Palace11/11/18 Crystal Palace 0-1 TottenhamPresiksi Medcom.id : Manchester United 60-40 Crystal Palace