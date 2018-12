Gasak Burnley, Liverpool Belum Terkalahkan di Liga Primer

: Liverpool berhasil menjaga clean sheet belum terkalahkan di Liga Primer Inggris usai kembali meraih kemenangan di pekan ke-15, Kamis 6 Desemer. Kali ini, The Reds meraih tiga poin setelah menggasak Burnley 3-1 di kandang lawan, Stadion Turf Moor.Gol kemenangan Liverpool dicetak oleh James Milner menit 62, Roberto Firmino menit 69, dan Xherdan Shaqiri menit 90+1. Sedangkan satu-satunya gol balasan The Clarets disumbangkan Jack Cork menit 54.Bertandang ke markas Burnley tak membuat Liverpool tampil melempem. The Reds yang bermain tanpa sejumlah pilar inti sejak menit awal mampu memberikan sejumlah tekanan.Namun, kedua tim harus puas bermain dengan skor kacamata di babak pertama. Meski Liverpool dan Burnley beberapa kali sempat mendapatkan peluang mencetak gol.Pendukung tuan rumah sempat bersorak ketika Jack Cork diluar dugaan mampu mengungguli Liverpool saat memasuki menit 54. Kemelut di depan gawang Liverpool berhasil dimanfaatkan Cork melepaskan sepakan pendek ke gawang Alisson Becker.Namun Liverpool berhasil membuat skor sama kuat di menit 62 lewat sepakan terukur James Milner. Tendangan mendatar dari luar kotak penalti tak mampu diantisipasi pertahanan Burnley dan luput dari jangkauan Joe Hart.Mantan kiper Timnas Inggris itu pun harus pasrah gawangnya kembali dibobol Liverpool, kali ini oleh Firmino. Masuk menggantikan Divock Origi, Bobby--sapaannya--hanya butuh tiga menit untuk membobol gawang Hart lewat sontekan meneruskan umpan matang Virgil van Dijk.Shaqiri menutup kemenangan Liverpool lewat gol di pengujung laga memanfaatkan umpan Mohamed Salah. Pemain asal Swiss itu tanpa kesulitan menaklukkan Joe Hart yang tinggal berhadapan satu lawan satu.Kemenangan ini membuat Liverpool kini meraih 39 poin dan bercokol di posisi kedua klasemen Liga Primer. The Reds hanya berjarak dua poin saja dari Manchester City yang masih menjadi pemuncak klasemen.Hasil ini sekaligus membuat Liverpool dan City menjadi tim yang belum terkalahkan di Liga Primer. Membuat keduanya masih menjadi pesaing yang paling kompetitif dibanding empat tim besar lainnya.Burnley: Joe Hart, Ben Mee, James Tarkowski, Charlie Taylor, Philip Bradley, Jack Cork, Ashley Westwood, Robert Brady (Aaron Lennon '71), Johann Gudhmundsson, Chris Wood (Sam Vokes '71), Ashley Barnes (Matej Vydra '83).Liverpool: Alisson Becker, Joel Matip, Virgil van Dijk, Joel Gomez (Trent Alexander-Arnold '23), Alberto Moreno (Mohamed Salah '65), Naby Keita, Jordan Henderson, Xherdan Shaqiri, James Milner, Divock Origi (Roberto Firmino '66), Daniel Sturridge.(REN)