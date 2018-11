Rooney Ungkap Alasan Batal Pensiun di Manchester United

Striker veteran asal Inggris, Wayne Rooney, mengakui dirinya sempat ingin gantung sepatu di klub yang dibelanya selama 13 tahun, Manchester United. Namun, satu dan lain hal membuatnya memutuskan tetap melanjutkan karier setelah meninggalkan Old Trafford.Rooney membela United tepatnya sejak 2004 hingga 2017. Pemain berusia 33 tahun menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub, yaitu 253 gol dalam 559 penampilan.Selama itu, Rooney juga telah mempersembahkan lima titel Liga Primer Inggris dan satu Liga Champions. Setelah itu, Juli tahun lalu ia memutuskan bergabung bersama klub lamanya, Everton. Baru semusim, ia lanjut merumput ke Liga Amerika Serikat (MLS) Juni tahun ini untuk membela DC United.Kurangnya menit bermain pada musim terakhirnya bersama The Red Devils menjadi salah satu alasan yang mendorong Rooney batal pensiun. Tepatnya saat United sudah dipegang Jose Mourinho."Itu adalah puncak karier saya, bermain untuk Manchester United, dan saya di sana sudah lama. Tapi memang saat itulah waktunya yang tepat (untuk hengkang)," kata Rooney kepada MUTV."Jelas, harapan anda bisa bertahan dan mengakhiri karier anda di sana, tapi sepak bola berubah-ubah. Berbagai hal terjadi dengan alasan. Utamanya, saya jarang bermain," lanjut dia.Dini hari nanti, Timnas Inggris akan melakoni laga persahabatan melawan Amerika Serikat. Rooney akan bergabung dengan The Three Lions untuk pertama kalinya sejak dua tahun menyatakan pensiun membela negara. Ini juga sekaligus jadi laga perpisahan Rooney bersama Timnas Inggris.(FIR)