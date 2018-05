Eks Liverpool Jadi Rebutan Lima Klub

Klik di sini: Tiga Pemain Ini Pernah Dilatih Wenger & Ferguson

Joe Allen dikabarkan tengah menjadi minat beberapa klub untuk bursa transfer musim panas mendatang. Hal tersebut menyusul timnya, Stoke City, yang dipastikan degradasi ke divisi kedua liga Inggris.Stoke harus menerima kenyataan pahit karena tidak bisa selamat dari zona degradasi di Liga Primer Inggris 2017--2018. Kenyataan pahit itu terjadi lantaran The Potters menelan kekalahan 1-2 atas Crystal palace pada lanjutan Liga Primer Inggris akhir pekan lalu.Allen menjadi salah satu pemain yang paling bersinar di musim yang kelam bagi Stoke ini. Jika harus melanjutkan karier di divisi kedua liga Inggris, ini akan jadi yang pertama kalinya selama satu dekade bagi eks gelandang Liverpool tersebut bermain di kasta kedua.Allen diperkirakan akan menjadi rebutan pada transfer musim panas mendatang. Sebab, dilansir The Sun bahwa Stoke rela melego pemain timnas Wales itu untuk 20 juta poundsterling (Rp379 miliar).Sevilla dikabarkan menjadi salah satu tim yang meminati jasa Allen. Namun, tim asal Spanyol itu harus bersaing dengan trio Liga Primer Inggris yaitu Newcastle United, West Ham United, dan Wolverhampton Wanderers.Swansea City menjadi pelengkap persaingan mendapatkan Allen. Namun, The Swans bukan nama favorit mengingat posisinya saat ini yang juga terancam degradasi. (Sportsmole)(FIR)