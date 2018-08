Chelsea Siap Pecahkan Rekor Transfer Kiper Termahal

: Chelsea siap memecahkan rekor transfer kiper termahal milik Alisson Becker saat didatangkan Liverpool dari AS Roma. The Blues berencana memboyong kiper Athletic Bilbao, Kepa Arrizabalaga, dengan harga selangit.Bristol Post melaporkan jika Chelsea sudah menyiapkan dana sebesar 71 juta poundsterling (setara Rp1,3 triliun). Harga yang jauh lebih tinggi dari Alisson saat dipinang Liverpool senilai 62,5 juta euro (Rp1,046 triliun).Bukan tanpa sebab Chelsea rela merogoh kocek besar untuk mendatangkan Arrizabalaga. Pasalnya, kiper 23 tahun itu dipersiapkan The Blues untuk menggantikan posisi kiper utama Thibaut Courtois.Kiper andalan Chelsea dan Timnas Belgia itu kabarnya akan hengkang dari Stamford Bridge. Kiper jangkung tersebut digadang akan bergabung dengan Real Madrid setelah tidak bergabung di tur pramusim Chelsea.Jika transfer Arrizabalaga ke Chelsea terlaksana, nominal 71 juta poundsterling akan menjadi rekor transfer klub sepanjang sejarah. Kiper asal Spanyol itu sendiri menurut Transfermakt memiliki nilai jual 20 juta euro (Rp335 miliar).Sementara, Arrizabalaga sendiri memang kerap menjadi adalan Bilbao di bawah mistar. Total, ia sudah bermain sebanyak 53 pertandingan untuk Los Leones sejak didatangkan 2016 lalu.(REN)