Persitema vs PSIP Ricuh, Wasit Jadi Sasaran

Pada laga liga 3 lainnya antara Persibara Banjarnegara vs Bhayangkara Muda Juga terjadi Kekerasan terhadap wasit Pemain Bhayangkara Muda (Jersey Merah no8) Terlihat memukul Wasit sampai berdarah ???? Follow @beritatimnas.goaltv #liga1 #liga2 #liga3 #psm #maduraunited #persib #persija #arema #persebaya #pss #persissolo #psim #psis #psms #persipura #sriwijayafc #persitema #persita #psgc #aremaindonesia #persiba #persikabo #psb #persema #persibara #persik #viking #bonek #jakmania #aremania ???? @ligaindonesia_tv

