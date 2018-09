Laga Persija vs Selangor Tidak Disiarkan TV

: Persija Jakarta akan menjalani laga uji coba kontra Selangor FA, Kamis 6 September. Sayang, pertandingan kontra klub Malaysia di Stadion Patriot Chandrabaga, Kota Bekasi, tidak disiarkan langsung di televisi.Namun, bagi Jakmania yang tak bisa hadir langsung mendukung ke stadion, pihak tim media Persija tengah mengupayakan siaran langsung via streaming. Bahkan, tim media Persija menyiapkan dua opsi saluran live straming pertandingan tersebut.Pertama, pertandingan akan disiarkan langsung via akun Facebook resmi Persija. Opsi kedua, para pendukung Macan Kemayoran bisa menikmati pertandingan live streaming di channel Youtube resmi Persija."Insya Allah kami akan sajika itu. Kami belum pernah melakukan itu di Stadion Patriot. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar seperti laga uji coba kontra Bhayangkara FC kemarin di Stadion PTIK," kata Chief Comercial Officer Persija, Andhika Suksmana.Meski pihaknya tengah mengupayakan siaran langsung via streaming, namun diakuinya hal tersebut lebih sulit dilakukan di Stadion Patriot. Mengingat Stadion Patroit memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan Stadion PTIK."Mudah-mudahan tidak ada kendala teknis terutama sinyal internet. Mengingat situasi sedikit berbeda dengan di PTIK kemarin. Memang dari laga kemarin penontonnya bagus. Maka itu kami juga ingin mempertahankan terutama pertandingan Persija yang tidak disiarkan di TV nasional," tutupnya.Persija akan menghadapi Selangor yang diperkuat dua pemain Timnas Indonesia, Evan Dimas dan Ilhamudin Armaiyn pada pukul 19.00 WIB. Ini akan menjadi laga uji coba kedua Macan Kemayoran selama jeda kompetisi setelah sebelumnya menghadapi Bhayangkara FC yang berakhir imbang 1-1.(REN)