Jadwal Siaran Langsung Liga Top Eropa Malam Ini

Klik di sini: Dua Pemain Juventus Beri Kabar Buruk Jelang Hadapi Inter Milan

Sejumlah pertandingan besar di liga top Eropa akan mewarnai malam minggu anda. Salah satunya laga yang mempertemukan Inter Milan kontra Juventus di Giuseppe Meazza.Pertandingan yang bertajuk Derby d'Italia ini sangat krusial bagi kedua klub. Inter yang masih punya peluang lolos untuk ke zona Liga Champions tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk meraih kemenangan.Seperti diketahui, bersama AS Roma dan Lazio, Nerazzurri masih berpeluang. Saat ini pasukan Luciano Spalletti berada di posisi kelima da hanya berjarak satu poin dengan duo klub Ibu Kota tersebut.Di satu sisi, tim tamu juga sedang mengincar kemenangan demi bisa menjauhi Napoli yang kini mengincar posisi capolista. Persaingan Juve-Napoli memanas, usai Partenopei mempemalukan Juve di Allianz Stadium, akhir pekan lalu.Namun sebelum laga derby d'Italia tersebut memulai kick off pada 01:45 WIB, dua laga bergengsi dari Liga Primer Inggris akan lebih dulu tersaji. Seperti laga antara Liverpool melawan Stoke City dan Swansea versus Chelsea.Liverpool yang punya penampilan mentereng di Liga Champions, sempat memiliki performa tak stabil di Liga Primer Inggris. Pada akhir pekan lalu contohnya, sempat unggul 2-0 atas , Mohamed Salah dan kawan-kawan harus mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2.Untuk itu kemenangan atas Stoke malam nanti bisa mengamankan posisi The Reds di peringkat tiga. Mereka hanya unggul tiga poin dari Tottenham Hotspur yang punya satu tabungan.Sementara Chelsea, mereka harus bisa terus merebut kemenangan, selain Spurs dan Liverpool, The Blues juga masih punya asa bermain di Liga Champions musim depan karena hanya tertinggal lima poin dari Spurs.18 : 30 WIB: Liverpool vs Stoke City (BeIN Sports 1 Live)21 : 00 WIB: Burnley vs Brighton & Hove Albion21 : 00 WIB: Crystal Palace vs Leicester City21 : 00 WIB: Huddersfield vs Everton21 : 00 WIB: Newcastle United vs West Bromwich Albion21 : 00 WIB: Southampton vs Bournemouth23 : 30 WIB: Swansea City vs Chelsea (MNC Sports)20 : 30 WIB: Bayern Muenchen vs Eintracht Frankfurt (Fox Sports 1 LIVE)20 : 30 WIB: Hertha Berlin vs Augsburg20 : 30 WIB: Freiburg vs FC Koln20 : 30 WIB: Schalke vs Borussia M'gladbach20 : 30 WIB: Wolfsburg vs Hamburg23 : 30 WIB: Bayer Leverkusen vs Stuttgart (Fox Sports 1 LIVE)23 : 00 WIB: AS Roma vs Chievo01 : 45 WIB: Inter Milan vs Juventus18 : 00 WIB: Espanyol vs Las Palmas (BeIN Sports 2 LIVE)21 : 15 WIB: Real Sociedad vs Athletic Bilbao (BeIN Sports 2 LIVE)23 : 30 WIB: Real Madrid vs Leganes (BeIN Sports 2 LIVE)01 : 45 WIB: Villarreal vs Celta Vigo (BeIN Sports 2 LIVE)(FIR)