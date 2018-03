Gol Perdana Lingard Menangkan Inggris atas Belanda

Inggris berhasil mencuri kemenangan atas Belanda dalam laga uji coba, Sabtu 24 Maret dini hari WIB. Jesse Lingard mencetak gol satu-satunya dalam laga ini sekaligus gol perdananya untuk The Three Lions.Bermain di Amsterdam ArenA, Inggris secara mengejutkan tampil menekan sejak awal laga babak pertama. The Three Lions membuat Belanda tertekan.Namun, secara efektvitas peluang, Inggris kalah dari Belanda pada babak pertama. Belanda punya dua shoot on goal, sementara Inggris hanya punya satu. Skor 0-0 bertahan sampai babak pertama usai.Pada babak kedua, Inggris kembali menekan pertahanan Belanda. Hasilnya mereka petik pada menit ke-59. Jesse Lingard berhasil membobol gawang Belanda yang dijaga Jeroen Zoet dari luar kotak penalti setelah memanfaatkan bola liar hasil umpan Danny Rose.Ini adalah gol perdana Jesse Lingard semenjak pertama kali melakoni debut pada 2016 dan setelah melakoni sembilan laga bersama The Three Lions.Setelah kebobolan, Belanda ganti menekan Inggris demi mencetak gol penyama kedudukan. Masuknya Davy Proepper dan Ryan Babel pada menit ke-66 membantu daya dobrak De Oranje.Namun, tidak ada gol lagi yang tercipta pada sisa laga. Ini menjadi modal bagus Inggris untuk menjamu Italia pada Rabu 28 Maret dini hari WIB di Stadion Wembley.Sementara itu, Belanda akan menghadapi Portugal di Jenewa pada Selasa 27 Maret dini hari WIB.Zoet, De Ligt, De Vrij, Van Dijk, Hateboer, Wijnaldum, Strootman, Van Aanholt, Promes, Dost, Depay.Pickford, Walker, Stones, Gomez, Trippier, Chamberlain, Henderson, Rose, Sterling, Lingard, Rashford.(KRS)