Deschamps Kesal tak Ada Pemain Prancis Masuk Nominasi The Best FIFA 2018

: Kabar kurang mengenakkan harus didapat para pemain timnas Prancis terkait penghargaan pemain terbaik dunia versi FIFA (The Best FIFA) 2018. Tidak ada satu pun di antara mereka yang masuk dalam nominasi pada penghargaan tersebut.Nama-nama seperti Antoine Griezmann dan Kylian Mbappe bahkan tidak masuk dalam nominasi The Best FIFA 2018. Mereka harus kalah pamor dari Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, dan Luka Modric yang terpilih dalam nominasi.Pelatih Prancis Didier Deschamps kesal melihat fakta itu. Ia menilai beberapa anak asuhnya pantas masuk dalam nominasi The Best FIFA, mengingat berhasil membawa timnas Prancis juara Piala Dunia 2018."Saya kecewa. Saya tidak akan mengatakan itu tidak adil. Sebab, jika saya berkata demikian, itu artinya ketiga orang nominasi ini tidak pantas mendapatkannya," ujar Deschamps."Mereka tetap pantas mendapatkannya. Tetapi, apa yang bisa saya katakan adalah Antoine Griezmann dan beberapa pemain Prancis lainnya layak masuk dalam daftar nominasi itu," lanjutnya."Saya bukan bermaksud fanatik dengan nasional. Tetapi ketika Anda mempertimbangkan prestasi mereka dengan tim nasional pada musim panas ini, apa yang telah mereka lakukan dengan klub mereka, mereka pantas mendapatkannya," tutur Deschamps.Penghargaan pemain terbaik dunia versi FIFA akan digelar pada 24 September. Acara tersebut akan diselenggarakan di London. (Goal)(PAT)