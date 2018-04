Panpel Persija Jual Tiket On The Spot di Lapangan Blok S

Klik di sini: Keseimbangan Tim jadi Fokus Guardiola

: Laga kelima Piala AFC antara Persija Jakarta vs Johor Darul Ta’zim di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 10 April menarik perhatian yang luar biasa dari Jakmania. Sebagaian besar tiket pertandingan yang dijual online ludes, tetapi panitia tetap menyiapkan tiket on the spot.Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Persija, Arief Perdana Kusuma mengatakan bagi para Jakmania yang belum memiliki tiket bisa membeli langsung pada Selasa, 10 April 2018 mulai 10.00 -15.00 WIB. Akan tetapi, tiket on the spot tidak dijual di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK),-tempat penyelanggaraan pertandingan. Melainkan di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan.“Kami telah merencanakan sejak awal jika tiket online tersisa maka kami akan menjual tiket on the spot. Tetapi seperti komitmen kami diawal kami menjual tidak di area stadion,” ujar Arief.Panpel pertandingan Persija menyiapkan jumlah tiket laga ini sejumlah 66.187 lembar. Mereka menjual tiket pertandingan Piala AFC 2018 dengan rentang harga mulai Rp75 ribu hingga Rp250 ribu.Tiket termurah, yaitu seharga Rp75 ribu, akan dijual untuk kategori 3 barat. Sementara, tiket untuk kategori 1 dijual dengan harga Rp150 ribu, VIP dengan harga Rp200 ribu, dan VVIP dijual dengan harga Rp250 ribu.“Sejauh ini sudah 80 persen tiket sudah di tangan suporter. Jadi, bagi Jakmania yang belum mendapatkan tiket silakan ke Lapangan Blok S. Sekali lagi saya ingatkan jangan beli di calo mengingat kami tidak menjamin keaslian tiket tersebut,” tambahnya.Pada laga ini, Macan Kemayoran diharuskan mengantongi kemenangan kontra JDT pada laga nanti demi menjaga peluang lolos. Mengingat persaingan untuk lolos dari penyisihan Grup H cukup ketat.Terhitung, ada tiga tim yang mengantongi poin sama yakni tujuh. Tim tersebut adalah Persija, JDT, dan Song Lam Nghe An FC, yang merupakan pemuncak klasemen Grup H sementara.(FIR)