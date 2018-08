Jadwal Siaran Langsung Chelsea vs Arsenal Malam Ini

: Sejumlah kompetisi top di Eropa akan kembali bergulir. Dimulai dari pertandingan pekan kedua Liga Primer Inggris 2018--2019 hingga laga perdana di La Liga Spanyol dan Liga Serie-A Italia 2018--2019.Derby London antara Chelsea melawan Arsenal akan tersaji Sabtu 18 Agustus malam nanti. Pertandingan yang dilangsungkan di Stamford Bridge tentu akan menjadi pertandingan yang seru. Terlebih lagi, kedua tim sedang memperebutkan posisi empat besar klasemen di bawah manajer anyar mereka.Sementara itu, Tottenham Hotspur akan menjamu tim promosi, Fulham, di Wembley. Laga ini bisa jadi ajang pembuktian bagi striker andalan The Lilywhites, Harry Kane. Ia diharapkan mampu mencetak gol guna mengakhiri tren tidak pernah mencetak gol di bulan Agustus.Beralih ke Liga Serie-A Italia. Kompetisi tersebut akan memulai laga perdana mereka pada musim 2018--2019, malam dini hari nanti. Cristiano Ronaldo akan memulai debutnya bersama Juventus ketika bertandang ke Bentegodi, stadion Chievo.Dalam laga lanjutan La Liga, Barcelona akan menjamu Deportivo Alaves di Camp Nou, Minggu 19 Agustus dini hari nanti. Lionel Messi dkk. tentu mengharapkan awal yang baik dengan meraih kemenangan untuk memulai kampanye mereka.Sementara itu, Ligue 1 akan menjalani matchday kedua pada musim 2018--2019 pada malam hari nanti. Paris Saint-Germain dijadwalkan menghadapi tuan rumah EA Guingamp.Cardiff vs Newcastle (18.30)Tottenham vs Fulham (21.00)West Ham vs Bournemouth (21.00)Leicester vs Wolves (21.00 - Live MNC TV)Everton vs Southampton (21.00)Chelsea vs Arsenal (23.30 - Live RCTI)Chievo vs Juventus (23.00)Lazio vs Napoli (01.30)Celta Vigo vs Espanyol (23.15)Villareal vs Real Sociedad (01.15)Barcelona vs Alaves (03.15 - Live SCTV)Guingamp vs PSG (22.00)Monaco vs Lille (01.00)Caen vs Nice (01.00)Amiens vs Montpellier (01.00)Dijon vs Nantes (01.00)Rennes vs Angers (01.00)(PAT)