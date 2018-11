Nostalgia Kiper Klub Liga Inggris di Piala AFF 2018

Penjaga gawang utama Cardiff City, Neil Etheridge, mengaku senang bisa bernostalgia dan ikut meramaikan kembali Piala AFF. Maklum, sejak delapan tahun terakhir, ia absen membela Filipina dalam turnamen terbesar sepak bola Asia Tenggara ini.Kembalinya Etheridge ke Piala AFF ditandai dengan hasil positif. Filipina berhasil meraih kemenangan perdana Grup B melawan Singapura dengan skor 1-0, Selasa 13 November. Kemenangan itu kian spesial karena merupakan yang pertama bagi The Azkals sejak enam laga bertemu The Lions."Ini adalah Piala AFF pertama saya dalam delapan tahun terakhir. Sangat bagus untuk bermain dalam kompetisi yang fantastis. Kami sangat senang di ruang ganti kami, tetapi kami tahu pekerjaan itu jauh dari kata selesai," ujar Etheridge.Delapan tahun yang lalu di Piala AFF 2010, Etheridge membantu Filipina lolos dari fase grup B bersama Vietnam. Namun langkah timnya terhenti di empat besar setelah takluk oleh Indonesia dengan agregat 2-0.Setelah kegagalan tersebut, Etheridge yang masih membela Fulham fokus untuk berkarier di Inggris. Meskipun bersama klub asal London tersebut ia jarang dimainkan dan sering dipinjamkan ke klub lain.Seiring waktu berjalan, Etheridge bergabung bersama Walsall pada periode 2015--2017. Penampilan apiknya bersama klub League One itu membuat Cardiff City terpikat. Jebolan akademi Chelsea ini akhirnya merapat ke klub Wales tersebut dan membantu Cardiff promosi ke Liga Primer Inggris pada 2018--2019.Etheridge akhirnya menemukan performa terbaik pada musim ini. Pemain kelahiran Enfield 7 Februari 1990 itu menjadi pilihan utama pelatih Cardiff, Neil Warnock, dengan mencatatkan 12 kali penampilan dan dua kali clean sheet.(FIR)