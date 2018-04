1985: Everton Tekuk Muenchen untuk Cicipi Gelar Eropa

Everton meraih kemenangan penting pada 25 April 1985 silam. Saat itu, mereka berhasil menaklukkan Bayern Muenchen yang merupakan lawan tersulit untuk menyabet gelar juara Piala Winners UEFA.Piala Winners merupakan cikal bakal kompetisi Liga Europa. Namun, formatnya bukan untuk tim kasta kedua melainkan khusus bagi tiap klub yang menjuarai liga domestik. Kebetulan, Everton bentrok dengan Muenchen pada semifinal saat itu.Everton menaklukkan Muenchen pada semifinal dengan skor agregat, 3-1. Hasil tersebut baru mereka raih ketika memainkan leg kedua karena laga leg pertamanya berakhir imbang tanpa gol di Muenchen.Meski menang telak, Everton sempat tertinggal lebih dulu ketika memainkan leg kedua di Stadion Goodison Park. Saat itu, gol striker Dieter Hoeness yang tercipta pada menit ke-37, membuat Muenchen unggul 0-1 hingga turun minum.Ramai kabar menyebutkan, Everton mampu bangkit karena mendapat dukungan luar biasa dari para fannya. Semangat para pemain bisa terpacu karena disindir keras seluruh suporter yang memadati Gwladys Street, yakni sektor tribun bagi fan fanatik Everton.Tidak lama setelah kick off babak kedua bergulir, keinginan suporter tuan rumah akhirnya terwujud. Everton bisa mencetak gol balasan melalui Graem Sharp dan membuat kedudukan menjadi 1-1.Gol tersebut semakin membakar semangat suporter dan pemain Everton hingga akhirnya Muenchen tertekan di sepanjang babak kedua. Setelah itu, The Toffees bisa mencetak gol tambahan melalui Andy Gray pada menit ke-73 dan Trevor Steven pada menit ke-87.Kemenangan atas Muenchen membawa Everton ke fase final untuk berhadapan dengan Rapid Wien yang merupakan klub asal Austria. Saat itu, mereka juga menang dengan skor 3-1 untuk memastikan satu-satu gelar juara berlevel Eropa yang pernah mereka raih. (tdifh)Berikut cuplikan video Everton vs Bayern Muenchen pada semifinal Piala Winners 1985:(KAU)