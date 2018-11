Gol Telat Kane Buat Kroasia Terdegradasi

: Inggris memastikan Kroasia turun kasta dari Liga A UEFA Nations League setelah meraih kemenangan 2-1 di Wembley, Minggu (18/11) malam, setelah gol Andrej Kramaric dibalas Jesse Lingard dan Harry Kane. Kemenangan ini sekaligus membawa Inggris ke semifinal UEFA Nations League Juni mendatang.Inggris menguasai pertandingan sejak awal laga, tapi Kroasia lebih dulu mendapatkan peluang. Nikola Vlasic nyaris membuka skor bagi tim tamu andai sepakannya tidak diblok Jordan Pickford.The Three Lions akhirnya mendapat peluang di menit ke-12. Sayang tendangan Raheem Sterling masih bisa dihalau Lovre Kalinic.Inggris kembali menyulitkan Vatreni di menit ke-16. Tendangan Sterling masih bisa ditepis Kalinic, bola yang jatuh ke arah Kane masih bisa dihalau Tin Jedvaj sebelum Kalinic menangkap bola.Hingga babak pertama usai, kedua tim tetap gagal menciptakan gol. Alhasi babak pertama berakhir dengan skor kacamata.Pada babak kedua, Inggris tetap mendominasi penguasaan bola. Tapi justru Kroasia yang mampu membuka skor lebih dulu.Andrej Kramaric membawa Vatreni unggul di menit ke-57. Mendapat upan dari Nikola Vlasic, striker Hoffenheim itu mampu menjebol gawang Pickford. 0-1 untuk keunggulan tim tamu.Tertinggal satu gol, The Three Lions tidak menyerah begitu saja. Suporter Inggris bersorak setelah Jesse Lingard menyamakan kedudukan di menit ke-78 setelah memanfaatkan tendangan Kane yang tak dihalau sempurna oleh Kalinic.Kroasia nyaris mengambil kembali keunggulan mereka di menit ke-81. Sayang sundulan Domagoj Vida memanfaatkan sepak pojok Luka Modric masih dapat dihalau Lingard sebelum melewati garis gawang.Wembley kembali bersorak setelah Kane mencetak gol di menit ke-85. Memanfaatkan tendangan bebas Ben Chilwell, Kane harus menjatuhkan diri untuk menjangkau bola dan membawa Inggris unggul 2-1.Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 bertahan untuk keunggulan Inggris. Dengan ini, The Three Lions berhak lolos ke babak semifinal UEFA Nations League. Sementara itu Vatreni harus rela terdegradasi ke Liga B.Susunan pemain:Inggris (4-3-3): Jordan Pickford; Kyle Walker, Joe Gomez, John Stones, Ben Chilwell; Ross Barkley ('63 Dele Alli), Eric Dier, Fabian Delph ('73 Jesse Lingard); Raheem Sterling, Harry Kane (C), Marcus Rashford ('73 Jadon Sancho)Kroasia (4-2-3-1): Lovre Kalinic, Sime Vrsaljko ('26 Antonio Milic), Dejan Lovren, Domagoj Vida, Tin Jedvaj; Luka Modric (C), Marcelo Brozovic; Andrej Kramaric, Nikola Vlasic ('79 Marko Rog), Ivan Perisic; Ante Rebic ('46 Josip Brekalo)