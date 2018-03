Hasil Laga Uji Coba Hari Ini: 3 Tim Piala Dunia Tumbang

: Tiga tim peserta Piala Dunia 2018 tumbang pada laga uji coba yang digelar mulai Sabtu 24 Maret hingga Minggu 25 Maret dini hari. Ketiga tim peserta Piala Dunia yang merasakan kekalahan tersebut adalah Kroasia, Islandia, dan Swedia.Kroasia yang menempati Grup D di Piala Dunia 2018 ditekuk oleh sesama tim peserta Piala Dunia, Peru. Bertanding di Hard Rock Stadium, Miami, Florida, AS, Peru yang berada di Grup C Piala Dunia meraih kemenangan meyakinkan 2-0.Gol Peru dicetak oleh Andre Carrillo menit ke-12 dan Edison Flores menit ke-48. Hasil ini menjadi kemenangan pertama Peru sekaligus kekalahan pertama bagi Kroasia pada fase uji coba ini.Sedangkan, Islandia yang berada di Grup D Piala Dunia 2018 mengalami kekalahan dari Meksiko. Tim yang sempat memberikan kejutan di Piala Eropa 2016 itu dikalahkan Meksiko dengan skor 3-0.Gol Meksiko dicetak oleh Marco Fabian menit ke-37, serta dua gol Miguel Layun menit ke-64 dan 90+1. Meksiko sendiri juga menjadi peserta Piala Dunia 2018 dengan menempati Grup F.Nasib berbeda dialami sesama penghuni Grup F Piala Dunia, yakni Swedia. The Vikings menelan kekalahan dari Cile. Gagal masuk ke Piala Dunia membuat Cile melampiaskan kemarahannya dengan menggasak Swedia 2-1.Gol kemenangan Cile dicetak oleh penggawa Bayern Muenchen Arturo Vidal menit ke-22 dan pemain debutan Marco Bolados menit ke-90. Sedangkan gol balasan Swedia dicetak oleh Ola Toivonen menit ke-23.Curacao 1 - 1 Bolivia2 - 0 Kroasia3 - 0 Islandia2 - 1 Korea Selatan1 - 0 Selandia Baru2 - 0 ZambiaKenya 2 - 2 ComorosQatar 2 - 2 SuriahSwedia 1 - 2Israel 1 - 2Togo 2 - 2 Pantai GadingArmenia 0 - 0 Estonia4 - 0 Lithuania1 - 0 Lesotho1 - 0 Madagascar(REN)