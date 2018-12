Hasil Lengkap Liga Top Eropa Hari Ini

: Sejumlah kompetisi liga top Eropa kembali bergulir mulai Minggu 2 Desember hingga Senin 3 Desember dini hari tadi. Mulai dari Liga Primer Inggris, Serie-A Italia, hingga La Liga Spanyol telah memainkan lanjutan kompetisi mereka.Dari Liga Primer, tiga tim papan atas Chelsea, Arsenal, dan Liverpool sukses melewati pekan ke-14 dengan kemenangan. Membuat ketiganya mampu memperbaiki posisi dan persaingan klasemen Liga Primer.Chelsea berhasil mengatasi tamunya Fulham di Stamford Bridge. The Blues meraih kemenangan meyakinkan dua gol tanpa balas, yang dicetak oleh Pedro Rodriguez dan Ruben Loftus-Cheek.Pun demikian dengan Arsenal yang berhasil memenangi derbi London kontra Tottenham Hotspur. The Gunners membuat Spurs pulang dengan kepala tertunduk dari Stadion Emirates setelah menang dengan skor 4-2.Liverpool juga meraih kemenangan dramatis saat menjalani derbi Merseyside kontra Everton. Gol Divoc Origi di pengujung laga memastikan The Reds meraih poin penuh di Anfield.Beralih ke Serie-A, AC Milan meraih kemenangan penting dari Parma di Stadion San Siro. Rossoneri menang dengan skor 2-1 untuk memperbaiki posisi di klasemen pada giornata ke-14.Sayang, hasil kurang maksimal diraih tim sekota, Inter Milan. Nerazzurri hanya mampu membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 2-2 kontra AS Roma di Stadion Olimpico.Dari La Liga, Atletico Madrid terhindar dari kekalahan oleh tuan rumah Girona pada jornada ke-14. Gol bunuh diri Ramalho membuat Los Rojiblancos pulang dengan hasil imbang 1-1.Sementara, Barcelona berhasil kembali ke tren kemenangan setelah mengalahkan Villarreal. Azulgrana membuat publik Stadion Camp Nou tersenyum dengan memberikan kemenangan meyakinkan 2-0.Chelsea 2 - 0 FulhamArsenal 4 - 2 Tottenham HotspurLiverpool 1 - 0 EvertonAC Milan 2 - 1 ParmaFrosinone 1 - 1 CagliariSassuolo 0 - 0 UdineseTorino 2 - 1 GenoaChievo 1 - 1 LazioAS Roma 2 - 2 Inter MilanReal Betis 1 - 0 Real SociedadGirona 1 - 1 Atletico MadridBarcelona 2 - 0 VillarrealAlaves 1 - 1 SevillaRB Leipzig 2 - 0 Borussia M'GladbachIntracht Frankfurt 1 - 2 WolfsburgAjax 5 - 1 ADO Den HaagFeyenoord 2 - 1 PSV EindhovenHeracles 4 - 1 VVVGroningen 5 - 2 NAC Breda(REN)